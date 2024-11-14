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Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде
В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T15:36
2024-11-14T15:36
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригады скорой помощи доставляют пострадавших с ранениями разной степени тяжести в городскую больницу Белгорода №2. Информация о последствиях атаки уточняется, сообщил Гладков.Днем 14 ноября над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома, ударной волной выбиты стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьВзрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронаЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде

Три бойца охраны специального назначения ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде

15:36 14.11.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранены трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения", - написал он.
Бригады скорой помощи доставляют пострадавших с ранениями разной степени тяжести в городскую больницу Белгорода №2. Информация о последствиях атаки уточняется, сообщил Гладков.
Днем 14 ноября над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома, ударной волной выбиты стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБелгородОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав Гладков
 
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