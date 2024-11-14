https://crimea.ria.ru/20241114/boytsy-okhrany-spetsnaza-raneny-pri-atake-drona-na-avtomobil-v-belgorode-1141857316.html

Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде

Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде

В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T15:36

2024-11-14T15:36

2024-11-14T15:36

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

белгород

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригады скорой помощи доставляют пострадавших с ранениями разной степени тяжести в городскую больницу Белгорода №2. Информация о последствиях атаки уточняется, сообщил Гладков.Днем 14 ноября над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома, ударной волной выбиты стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьВзрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронаЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков