https://crimea.ria.ru/20241114/boytsy-okhrany-spetsnaza-raneny-pri-atake-drona-na-avtomobil-v-belgorode-1141857316.html
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде
В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T15:36
2024-11-14T15:36
2024-11-14T15:36
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_90:86:1280:755_1920x0_80_0_0_08258af02d52567810c361a891f2febe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области трое бойцов охраны специального назначения ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригады скорой помощи доставляют пострадавших с ранениями разной степени тяжести в городскую больницу Белгорода №2. Информация о последствиях атаки уточняется, сообщил Гладков.Днем 14 ноября над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома, ударной волной выбиты стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьВзрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронаЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_856543ffa815311fb857328534eca543.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде
Три бойца охраны специального назначения ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде