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ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе - РИА Новости Крым, 09.11.2024
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T19:33
2024-11-09T19:33
2024-11-09T19:45
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что трагедия произошла на въезде в село Старый Хутор.Гладков подчеркнул, что въезд в село был запрещен с 28 августа 2024 года из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. "Хочу еще раз напомнить всем жителям, особенно тех населенных пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя – это опасно для жизни!" - призвал глава области жителей.Ранее в субботу Гладков сообщал о трех пострадавших от сброса взрывоопасных предметов с дронов в селе Новое. Беспилотники атаковали людей во дворе их частного дома и на улице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноВ Брянской области мирные жители подорвались на мине
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
Мужчина погиб и тяжело ранена женщина при подрыве машины на мине в Белгородской области
19:33 09.11.2024 (обновлено: 19:45 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что трагедия произошла на въезде в село Старый Хутор.
"От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Его жену в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал губернатор в Telegram.
Гладков подчеркнул, что въезд в село был запрещен с 28 августа 2024 года из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
"Хочу еще раз напомнить всем жителям, особенно тех населенных пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя – это опасно для жизни!" - призвал глава области жителей.
Ранее в субботу Гладков сообщал о трех пострадавших от сброса взрывоопасных предметов
с дронов в селе Новое. Беспилотники атаковали людей во дворе их частного дома и на улице.
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