Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241109/chp-v-belgorodskoy-oblasti--mashina-s-semey-podorvalas-na-boepripase-1141733372.html
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе - РИА Новости Крым, 09.11.2024
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T19:33
2024-11-09T19:45
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_035d440500826e3583c9796e867f9740.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что трагедия произошла на въезде в село Старый Хутор.Гладков подчеркнул, что въезд в село был запрещен с 28 августа 2024 года из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. "Хочу еще раз напомнить всем жителям, особенно тех населенных пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя – это опасно для жизни!" - призвал глава области жителей.Ранее в субботу Гладков сообщал о трех пострадавших от сброса взрывоопасных предметов с дронов в селе Новое. Беспилотники атаковали людей во дворе их частного дома и на улице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноВ Брянской области мирные жители подорвались на мине
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_8ee36a81f7b19be25e7b25102372b267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе

Мужчина погиб и тяжело ранена женщина при подрыве машины на мине в Белгородской области

19:33 09.11.2024 (обновлено: 19:45 09.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что трагедия произошла на въезде в село Старый Хутор.

"От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Его жену в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал губернатор в Telegram.

Гладков подчеркнул, что въезд в село был запрещен с 28 августа 2024 года из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
"Хочу еще раз напомнить всем жителям, особенно тех населенных пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя – это опасно для жизни!" - призвал глава области жителей.
Ранее в субботу Гладков сообщал о трех пострадавших от сброса взрывоопасных предметов с дронов в селе Новое. Беспилотники атаковали людей во дворе их частного дома и на улице.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
В Брянской области мирные жители подорвались на мине
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58США не станут поддерживать Киев в желании вернуть Крым – советник Трампа
19:33ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
19:14Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
18:49Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным
18:26Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
18:13"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
17:59В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
17:32Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
17:09ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах
16:39Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму
16:09Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
15:42Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос
15:23Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок
15:12Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон
14:38Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
14:20До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО
13:55Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков
13:16Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека
12:45ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиков
12:27Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ
Лента новостейМолния