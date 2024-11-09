https://crimea.ria.ru/20241109/chp-v-belgorodskoy-oblasti--mashina-s-semey-podorvalas-na-boepripase-1141733372.html

ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе

ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе - РИА Новости Крым, 09.11.2024

ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе

Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T19:33

2024-11-09T19:33

2024-11-09T19:45

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что трагедия произошла на въезде в село Старый Хутор.Гладков подчеркнул, что въезд в село был запрещен с 28 августа 2024 года из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. "Хочу еще раз напомнить всем жителям, особенно тех населенных пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя – это опасно для жизни!" - призвал глава области жителей.Ранее в субботу Гладков сообщал о трех пострадавших от сброса взрывоопасных предметов с дронов в селе Новое. Беспилотники атаковали людей во дворе их частного дома и на улице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноВ Брянской области мирные жители подорвались на мине

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия