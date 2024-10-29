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Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
В Белгородской области двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпаса после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:26
2024-10-29T14:26
2024-10-29T14:27
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпаса после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. Второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу. У него открытая черепно-мозговая и минно-взрывная травмы, перелом костей черепа и осколочные ранениями ног."С помощью кассетных боеприпасов и беспилотников враг разбрасывает суббоеприпасы. За неделю - это уже четвертый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы!", - обратился Гладков к жителям области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вячеслав гладков, происшествия, новости, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, шебекино (город в белгородской области)
Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
14:26 29.10.2024 (обновлено: 14:27 29.10.2024)