https://crimea.ria.ru/20241029/dvoe-muzhchin-raneny-iz-za-vzryva-subboepripasov-v-belgorodskoy-oblasti-1141433242.html

Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

В Белгородской области двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпаса после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T14:26

2024-10-29T14:26

2024-10-29T14:27

вячеслав гладков

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белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпаса после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. Второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу. У него открытая черепно-мозговая и минно-взрывная травмы, перелом костей черепа и осколочные ранениями ног."С помощью кассетных боеприпасов и беспилотников враг разбрасывает суббоеприпасы. За неделю - это уже четвертый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы!", - обратился Гладков к жителям области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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