https://crimea.ria.ru/20250401/v-krymu-poyavilsya-detskiy-sad-dlya-malomobilnykh-detey-i-roditeley-1145362938.html

В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей

В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей

173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T14:22

2025-04-01T14:22

2025-04-01T15:24

саки

детский сад

крым

новости крыма

елена романовская

реализация фцп в крыму и севастополе

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САКИ, 1 апр — РИА Новости Крым. 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования в небольшом крымском городе Саки. Совершенно новое двухэтажное здание на 13 групп, в том числе три ясельных, красивая яркая мебель, детские площадки для каждой группы и специальное оборудование — для детей постарались на славу. Наталья Ставицкая работает в детском саду "Светлячок" уже 31 год, из них 18 — заведующей. Говорит, что нового здания ждали не только воспитатели и нянечки, но и дети и их родители. Особенно те, кто пошел в детсад сегодня первый раз в жизни — в самый новый и красивый детсад города. В этом детсаду, подчеркивает заведующая, есть специальные "помощники" для детей с особенностями физического развития и для родителей-колясочников. Это не первый и не последний детсад в Крыму, построенный в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". На это двухэтажное здание со спортивным залом, 13-ю группами, детскими и спортивными площадками, пищеблоком государством потрачено 498,7 млн рублей. Она уверена, что именно этот детский сад №13 "Светлячок" в г. Саки станет точкой, где смогут обмениваться опытом воспитатели и методисты со всего Крыма, использующие в своей педагогической деятельности адаптивные программы для детей маломобильных групп. "Сейчас мы в процессе набора кадрового состава. Не секрет, что в настоящее время это все сложно, но мы тесно работаем с Центром занятости, дали информацию в газету, в местные чаты", - говорит заведующая Наталья Ставицкая. Теперь у нее новые хлопоты, хоть и приятные — организовать все так, чтобы сад стал лучшим не только в городе, но и во всем Крыму. Родители же и дети просто рады тому, что их "Светлячок" стал таким же ярким и привлекательным, каким и должно быть детство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов проинспектирует все школы и детсады КрымаКрым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктурыКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест

саки

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, детский сад, крым, новости крыма, елена романовская, реализация фцп в крыму и севастополе