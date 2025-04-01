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В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей
В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей
173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:22
2025-04-01T14:22
2025-04-01T15:24
саки
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САКИ, 1 апр — РИА Новости Крым. 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования в небольшом крымском городе Саки. Совершенно новое двухэтажное здание на 13 групп, в том числе три ясельных, красивая яркая мебель, детские площадки для каждой группы и специальное оборудование — для детей постарались на славу. Наталья Ставицкая работает в детском саду "Светлячок" уже 31 год, из них 18 — заведующей. Говорит, что нового здания ждали не только воспитатели и нянечки, но и дети и их родители. Особенно те, кто пошел в детсад сегодня первый раз в жизни — в самый новый и красивый детсад города. В этом детсаду, подчеркивает заведующая, есть специальные "помощники" для детей с особенностями физического развития и для родителей-колясочников. Это не первый и не последний детсад в Крыму, построенный в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". На это двухэтажное здание со спортивным залом, 13-ю группами, детскими и спортивными площадками, пищеблоком государством потрачено 498,7 млн рублей. Она уверена, что именно этот детский сад №13 "Светлячок" в г. Саки станет точкой, где смогут обмениваться опытом воспитатели и методисты со всего Крыма, использующие в своей педагогической деятельности адаптивные программы для детей маломобильных групп. "Сейчас мы в процессе набора кадрового состава. Не секрет, что в настоящее время это все сложно, но мы тесно работаем с Центром занятости, дали информацию в газету, в местные чаты", - говорит заведующая Наталья Ставицкая. Теперь у нее новые хлопоты, хоть и приятные — организовать все так, чтобы сад стал лучшим не только в городе, но и во всем Крыму. Родители же и дети просто рады тому, что их "Светлячок" стал таким же ярким и привлекательным, каким и должно быть детство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов проинспектирует все школы и детсады КрымаКрым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктурыКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
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саки, детский сад, крым, новости крыма, елена романовская, реализация фцп в крыму и севастополе
В Крыму появился детский сад для маломобильных детей и родителей
В Крыму открыли 173-й новый детский сад за 11 лет
14:22 01.04.2025 (обновлено: 15:24 01.04.2025)
САКИ, 1 апр — РИА Новости Крым. 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования в небольшом крымском городе Саки.
Совершенно новое двухэтажное здание на 13 групп, в том числе три ясельных, красивая яркая мебель, детские площадки для каждой группы и специальное оборудование — для детей постарались на славу.
Наталья Ставицкая работает в детском саду "Светлячок" уже 31 год, из них 18 — заведующей. Говорит, что нового здания ждали не только воспитатели и нянечки, но и дети и их родители. Особенно те, кто пошел в детсад сегодня первый раз в жизни — в самый новый и красивый детсад города.
В этом детсаду, подчеркивает заведующая, есть специальные "помощники" для детей с особенностями физического развития и для родителей-колясочников.
"У нас есть возможность комплектовать группы и делать их либо компенсирующей направленности, либо комбинированной направленности. У нас проектом специально предусмотрено оборудование, лифт внутри здания и с улицы", - рассказывает журналистам Наталья Ставицкая.
Это не первый и не последний детсад в Крыму, построенный в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".
На это двухэтажное здание со спортивным залом, 13-ю группами, детскими и спортивными площадками, пищеблоком государством потрачено 498,7 млн рублей.
"Всего за 11 лет Крымской весны 172 детсада на 44,5 тыс. новых детских мест было открыто в российском Крыму. И это - 173-е учреждение, которое снова за счет нашей программы Социально-экономического развития Республики Крым открывает свои гостеприимные двери", - сообщила зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская на празднике в честь открытия детского сада.
Она уверена, что именно этот детский сад №13 "Светлячок" в г. Саки станет точкой, где смогут обмениваться опытом воспитатели и методисты со всего Крыма, использующие в своей педагогической деятельности адаптивные программы для детей маломобильных групп.
"Сейчас мы в процессе набора кадрового состава. Не секрет, что в настоящее время это все сложно, но мы тесно работаем с Центром занятости, дали информацию в газету, в местные чаты", - говорит заведующая Наталья Ставицкая.
Теперь у нее новые хлопоты, хоть и приятные — организовать все так, чтобы сад стал лучшим не только в городе, но и во всем Крыму. Родители же и дети просто рады тому, что их "Светлячок" стал таким же ярким и привлекательным, каким и должно быть детство.
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