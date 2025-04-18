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Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы
Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы
Вооруженные силы России в пятницу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:17
2025-04-18T13:24
министерство обороны рф
удары по украине
украина
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и оборонного комплексов Украины. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.Неделей ранее Вооруженные Силы РФ нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, удары по украине, украина, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы

На Украине групповым высокоточным ударом поражена инфраструктура военных аэродромов

13:17 18.04.2025 (обновлено: 13:24 18.04.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и оборонного комплексов Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, цели удара достигнуты.
"Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.
Неделей ранее Вооруженные Силы РФ нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Министерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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