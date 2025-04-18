https://crimea.ria.ru/20250418/gruppovoy-udar-po-ukraine-unichtozheny-voennye-aerodromy-1145789206.html

Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы

Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы

Вооруженные силы России в пятницу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:17

2025-04-18T13:17

2025-04-18T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и оборонного комплексов Украины. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.Неделей ранее Вооруженные Силы РФ нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, украина, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу