https://crimea.ria.ru/20250418/krymchanka-v-ukrainskom-chate-prizyvala-steret-russkuyu-natsiyu-s-litsa-zemli-1145783104.html

Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли

Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Симферополя, которая в одном из украинских чатов призывала искоренить русский язык вместе с... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T12:21

2025-04-18T12:21

2025-04-18T12:21

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости крыма

экстремизм

симферополь

русский народ

русский язык

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111061/31/1110613139_0:84:966:627_1920x0_80_0_0_e0c638821d5fcee36bc5b1936da3e34d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Симферополя, которая в одном из украинских чатов призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Согласно проведенной экспертизе текстовые записи содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку (русские). Противоправные действия выявили сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУЗа призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 годаЖитель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, экстремизм, симферополь, русский народ, русский язык, закон и право