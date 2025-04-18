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Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Симферополя, которая в одном из украинских чатов призывала искоренить русский язык вместе с... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T12:21
2025-04-18T12:21
2025-04-18T12:21
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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русский народ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Симферополя, которая в одном из украинских чатов призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Согласно проведенной экспертизе текстовые записи содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку (русские). Противоправные действия выявили сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУЗа призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 годаЖитель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, экстремизм, симферополь, русский народ, русский язык, закон и право
Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
Крымчанка в украинском чате призывала стереть русский язык и русских с лица земли - ФСБ