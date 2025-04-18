https://crimea.ria.ru/20250418/v-kremle-otmetili-progress-v-uregulirovanii-situatsii-na-ukraine-1145790779.html

В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине

В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине

В урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:39

2025-04-18T13:39

2025-04-18T13:39

дмитрий песков

мораторий на удары по энергосистеме

украина

новости сво

в мире

политика

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе.Он также подчеркнул, что Россия стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на УкраинеВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики РоссииРФ передала Турции список атак Киева на энергообъекты с начала моратория

украина

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, мораторий на удары по энергосистеме, украина, новости сво, в мире, политика, сша