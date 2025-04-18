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В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине
В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине
В урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:39
2025-04-18T13:39
2025-04-18T13:39
дмитрий песков
мораторий на удары по энергосистеме
украина
новости сво
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе.Он также подчеркнул, что Россия стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на УкраинеВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики РоссииРФ передала Турции список атак Киева на энергообъекты с начала моратория
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дмитрий песков, мораторий на удары по энергосистеме, украина, новости сво, в мире, политика, сша
В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине
Песков назвал прогрессом соблюдение моратория на удары по энергетике Украины со стороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе.
"Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, по не нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", – сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что Россия стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу.
Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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