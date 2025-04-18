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Какую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение

Какую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Какую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение

Китайская и американская экономики очень тесно связаны, потому столкновение амбиций завершится обоюдовыгодными договоренностями. Этого, в частности, удастся... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T11:38

2025-04-18T11:38

2025-04-18T11:52

радио "спутник в крыму"

сша

китай

торговые войны

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юрий светов

политика

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Китайская и американская экономики очень тесно связаны, потому столкновение амбиций завершится обоюдовыгодными договоренностями. Этого, в частности, удастся добиться и благодаря позиции России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Кто первый моргнетПо словам Светова, то, что происходит сейчас в экономической сфере между Китаем и США, можно назвать столкновением амбиций."Это, знаете, как в фильмах показывают: два человека смотрят друг на друга, и кто первый моргнет", – заметил Светов.Чтобы оказать давление на американцев, Китай начал переговоры со странами Восточной и Юго-Восточной Азии и даже Евросоюзом, а США, в свою очередь, предупредили всех о последствиях такого укрепления сотрудничества в обход Америки, и все это – в рамках торга, заметил политолог.В США уже заговорили о рисках рецессии, а в Китае на фоне снижения темпов роста экономики понимают острую необходимость стимулировать внутреннее потребление, и на все это очень значимо влияет внешняя политика, заметил политолог.Чтобы ослабить Китай, США продолжат использовать разные рычаги, в том числе продолжат давить на Россию, но только в геополитической плоскости. К переговорам, относящимся к экономике в этом противостоянии, РФ привлекать не будут, считает эксперт.Едины в главномВ конечном счете КНР и США все же договорятся, считает он. При этом Китай останется с Россией "в крупных моментах" – стратегически."Они тоже смотрят на Россию как на дружественную страну, с которой надо взаимодействовать", – заметил Светов.Тем не менее в условиях нового многополярного мира все не будет просто и понятно, как раньше, потому что, кроме стратегических интересов, сближающих Россию и Китай, есть тактические, заметил эксперт."И они, например, приводят к тому, что Китай с Украиной, которая находится в конфликте с Россией, продолжает поддерживать разнообразные отношения, в том числе экономические. У нас давние добрые отношения с Индией, а у Китая напряженные, и как китайцы могут поступить в отношения Индии, может не совпадать с нашими интересами. Так что эта ситуация очень сложная", – прокомментировал политолог.Несмотря на это, есть основания полагать, что Россия и Китай при всех возможных тактических расхождениях останутся едины главном, добавил он.На минувшей неделе США повысили пошлины на товары из Китая до 145%. А 16 апреля, Вашингтон пригрозил Пекину пошлинами до 245%. В ответ Китай уже увеличил пошлины на товары из США до 125%.В Белом доме на днях заявили, что Дональд Трамп открыт для таможенного и торгового соглашения с КНР и "мяч теперь на стороне Пекина". Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что на фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран президент США Дональд Трамп не заметил, что Китай начал работу не только в Азии, но и в Европе, и теперь и Запад готов поддержать Пекин в тарифном противостоянии с США, и это может больно ударить по Америке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике В Китае ответили Зеленскому после заявлений о военных из КНР в зоне СВО Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

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сша, китай, торговые войны, мнения, юрий светов, политика, экономика, россия, в мире