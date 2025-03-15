https://crimea.ria.ru/20250315/krym-za-11-let-poluchil-bolee-700-novykh-obektov-infrastruktury-1144959782.html

Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры

Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры

Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T16:26

2025-03-15T16:26

2025-03-15T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он отметил высокие темпы жилищного строительства, активное развитие инфраструктуры, появление множества школ, детских садов, медицинских, спортивных, культурных, учреждений, объектов ЖКХ, а также позитивные перемены в дорожном хозяйстве.Крым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой, сообщал ранее Хуснуллин. По поручению президента России Владимира Путина к аэропорту строят транспортную развязку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в КрымуКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 местНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, марат хуснуллин, экономика, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"