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Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры
Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры
Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он отметил высокие темпы жилищного строительства, активное развитие инфраструктуры, появление множества школ, детских садов, медицинских, спортивных, культурных, учреждений, объектов ЖКХ, а также позитивные перемены в дорожном хозяйстве.Крым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой, сообщал ранее Хуснуллин. По поручению президента России Владимира Путина к аэропорту строят транспортную развязку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в КрымуКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 местНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
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крым, новости крыма, марат хуснуллин, экономика, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктуры

Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов инфраструктуры - Хуснуллин

16:26 15.03.2025 (обновлено: 16:27 15.03.2025)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"За 11 лет на крымском полуострове произошли значительные изменения. Одним из ключевых драйверов стала госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя. За это время завершено более 700 объектов и мероприятий в самых разных сферах", - заявил Хуснуллин.
Он отметил высокие темпы жилищного строительства, активное развитие инфраструктуры, появление множества школ, детских садов, медицинских, спортивных, культурных, учреждений, объектов ЖКХ, а также позитивные перемены в дорожном хозяйстве.
"Построена важнейшая трасса "Таврида". В прошлом году обеспечили путь от Санкт-Петербурга до Севастополя без единого светофора. Сейчас продолжаем работы по развитию съездов с трассы "Таврида" к Черноморскому побережью. Также развиваем Азовское кольцо - это альтернативный маршрут на полуостров", - сказал вице-премьер.
Крым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой, сообщал ранее Хуснуллин. По поручению президента России Владимира Путина к аэропорту строят транспортную развязку.
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