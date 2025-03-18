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Какой сегодня праздник: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Какой сегодня праздник: 18 марта
Какой сегодня праздник: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Какой сегодня праздник: 18 марта
18 марта пролетарии всего мира отмечают день Парижской коммуны, Крым празднует воссоединение с Россией, Белоруссия – День внутренних войск, а чистюли наводят... РИА Новости Крым, 18.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта пролетарии всего мира отмечают день Парижской коммуны, Крым празднует воссоединение с Россией, Белоруссия – День внутренних войск, а чистюли наводят порядки в ящиках и коробочках. А еще в этот день человек впервые вышел в открытый космос.Что празднуют в РоссииВ РФ отмечается День Воссоединения Крыма с Россией. 11 лет назад полуостров официально вошел в состав Российской Федерации. Возвращение территории было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России, Республики Крым и города Севастополя.В Белоруссии празднуют День внутренних войск – профессиональный праздник блюстители общественного порядка страны. Все потому, что именно в этот день в 1918 году в Витебске из числа добровольцев отдельной команды конвойной стражи были созданы внутренние войска Беларуси.День Парижской коммуны празднуется в честь победы первой пролетарской революции 1871 года. Парижской коммуной называли сформированное во время событий в столице Франции революционное правительство восставших трудящихся масс.Необычные праздникиДень ящиков, ящичков и коробочек – праздник фанатов чистоты и порядка и всех, кто любит дарить подарки. Чистюли проводят доскональную проверку шкафов и комодов, перекладывая вещи из одного ящика в другой, а щедрые друзья мастерят коробочки и упаковки для будущих презентов. А еще этот праздник наверняка любят котики.Знаменательные события В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт – восьмиместная карета "омнибус", что означало – "для всех".В 1892 году учрежден приз для лучшей хоккейной команды Национальной хоккейной лиги США и Канады – Кубок Стэнли.В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.18 марта – день обретения мощей Святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского. Его гнали за веру, а он продолжал служить людям. Хирург, ученый, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, и знаменитых "Очерков гнойной хирургии", архиепископ Симферопольский и Крымский – "контрреволюционер" и лауреат Сталинской премии. Мощи святителя Луки обретены в ночь с 17 на 18 марта 1996 года и установлены в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя для поклонения верующих.Кто родился18 марта 1844 года родился русский композитор, педагог, дирижер Николай Римский-Корсаков. Его имя ассоциируется со сказочными операми, красочными симфониями и романсами. Среди известных работ композитора: оперы "Садко" и "Сербская фантазия", симфонии "Шахерезада", "Испанское каприччио", "Воскресная увертюра".В 1869 году на свет появился английский политик, премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах Невилл Чемберлен. Он был сторонником политики умиротворения фашистских держав накануне Второй Мировой войны. В 1938 году вместе с Гилером, Муссолини и Деладье подписал Мюнхенское соглашение, открывшее путь к расчленению Чехословакии.Также 18 марта родились французский кинорежиссер Люк Бессон, директор детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, фигурист Алексей Ягудин, актрисы, сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц и другие.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 18 марта

Что празднуют в России и в мире 18 марта

00:00 18.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей ПавливСвятитель Лука. Памятник в Симферополе
Святитель Лука. Памятник в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Павлив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта пролетарии всего мира отмечают день Парижской коммуны, Крым празднует воссоединение с Россией, Белоруссия – День внутренних войск, а чистюли наводят порядки в ящиках и коробочках. А еще в этот день человек впервые вышел в открытый космос.

Что празднуют в России

В РФ отмечается День Воссоединения Крыма с Россией. 11 лет назад полуостров официально вошел в состав Российской Федерации. Возвращение территории было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России, Республики Крым и города Севастополя.
В Белоруссии празднуют День внутренних войск – профессиональный праздник блюстители общественного порядка страны. Все потому, что именно в этот день в 1918 году в Витебске из числа добровольцев отдельной команды конвойной стражи были созданы внутренние войска Беларуси.
День Парижской коммуны празднуется в честь победы первой пролетарской революции 1871 года. Парижской коммуной называли сформированное во время событий в столице Франции революционное правительство восставших трудящихся масс.

Необычные праздники

День ящиков, ящичков и коробочек – праздник фанатов чистоты и порядка и всех, кто любит дарить подарки. Чистюли проводят доскональную проверку шкафов и комодов, перекладывая вещи из одного ящика в другой, а щедрые друзья мастерят коробочки и упаковки для будущих презентов. А еще этот праздник наверняка любят котики.

Знаменательные события

В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт – восьмиместная карета "омнибус", что означало – "для всех".
В 1892 году учрежден приз для лучшей хоккейной команды Национальной хоккейной лиги США и Канады – Кубок Стэнли.
В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.
18 марта – день обретения мощей Святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского. Его гнали за веру, а он продолжал служить людям. Хирург, ученый, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, и знаменитых "Очерков гнойной хирургии", архиепископ Симферопольский и Крымский – "контрреволюционер" и лауреат Сталинской премии. Мощи святителя Луки обретены в ночь с 17 на 18 марта 1996 года и установлены в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя для поклонения верующих.
Святитель Лука
11 июня 2021, 07:01
Небесный врач Лука Крымский

Кто родился

18 марта 1844 года родился русский композитор, педагог, дирижер Николай Римский-Корсаков. Его имя ассоциируется со сказочными операми, красочными симфониями и романсами. Среди известных работ композитора: оперы "Садко" и "Сербская фантазия", симфонии "Шахерезада", "Испанское каприччио", "Воскресная увертюра".
В 1869 году на свет появился английский политик, премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах Невилл Чемберлен. Он был сторонником политики умиротворения фашистских держав накануне Второй Мировой войны. В 1938 году вместе с Гилером, Муссолини и Деладье подписал Мюнхенское соглашение, открывшее путь к расчленению Чехословакии.
Также 18 марта родились французский кинорежиссер Люк Бессон, директор детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, фигурист Алексей Ягудин, актрисы, сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц и другие.
 
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