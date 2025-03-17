https://crimea.ria.ru/20250317/razgovor-putina-s-trampom-i-obsuzhdenie-razdela-ukrainy-glavnoe-za-den-1145002735.html

Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день

Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. США и Украина обсуждают вопрос уступок Киевом территорий. ВСУ... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T22:42

2025-03-17T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. США и Украина обсуждают вопрос уступок Киевом территорий. ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы – пожары вспыхнули на объектах ТЭК в Астраханской области и на Кубани. В переговорах по Украине Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов. The Times сообщила о планах Великобритании разместить своих военных на Украине. В Симферополе машина насмерть сбила молодую женщину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и ТрампаТелефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовится на 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Обсуждение раздела украинских территорийСША и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При этом, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ в случае, если разговор двух лидеров не оправдает ожиданий американской стороны, Левитт заявила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо".Атака ВСУ на регионы РоссииС вечера воскресенья до раннего утра понедельника силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.По данным ведомства, 13 дронов сбиты над территорией Астраханской области, три – над Калмыкией, по два – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному БПЛА – над Волгоградской и Ростовской областями.В результате атаки на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.На нефтекомплексе в Туапсе потушили возгорание, которое началось после удара украинского беспилотника в ночь на 14 марта.Требование железобетонных гарантийВ вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.По его мнению, только надежные гарантии безопасности помогут достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить безопасность в регионе.Кроме того, дипломат отметил, что российская сторона будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса.Замглавы МИД России считает, что сейчас нет перспектив возобновления диалога России с НАТО. Члены альянса не стали рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где интересы сторон совпадали.Размещение британских войск на УкраинеГазета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев. При этом срок их пребывания не будет ограничен. Как указывается в статье, "речь идет о годах".По информации газеты, планы по отправке на Украину военных обсуждают несколько стран. Помимо Великобритании, это Франция, Турция, Канада и Австралия. Речь идет о количестве в 30 тысяч военнослужащих.Безопасность туристов в КрымуКрым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.Аксенов в ходе интервью также назвал маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым.Жуткое ДТП в СимферополеВ центре Симферополя машина сбила двух девушек, перебегавших дорогу. Одна из них скончалась на месте. Вторая пострадавшая получила травмы.По данным ГАИ Крыма, 20-летний водитель автомобиля BMW ХЗ сбил двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара одну из них, 36-летнюю женщину, откинуло на встречный автомобиль Honda. Она погибла. Вторая пострадавшая, 25-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

https://crimea.ria.ru/20250317/ssha-mogut-priznat-krym--smi-1145003796.html

https://crimea.ria.ru/20250317/ni-o-kakom-prisoedinenii-ukrainy-k-es-ne-mozhet-byt-i-rechi--mid-vengrii-1144998108.html

https://crimea.ria.ru/20250317/ne-stanem-zabegat-vpered-v-ssha-otkazalis-govorit-o-buduschem-zelenskogo-1145001775.html

https://crimea.ria.ru/20250317/rossiya-i-ssha-obsudyat-dostup-k-portam-v-chernom-more---uitkoff-1144979872.html

https://crimea.ria.ru/20250317/ssha-soobschili-es-o-vykhode-iz-gruppy-rassledovaniy-protiv-rossii-1144980598.html

https://crimea.ria.ru/20250317/kak-krym-otmetit-den-pobedy-1144990472.html

https://crimea.ria.ru/20250317/na-yubk-gruzovik-oborval-kontaktnuyu-liniyu-1144991732.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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