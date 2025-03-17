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Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день
Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. США и Украина обсуждают вопрос уступок Киевом территорий. ВСУ... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T22:42
2025-03-17T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. США и Украина обсуждают вопрос уступок Киевом территорий. ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы – пожары вспыхнули на объектах ТЭК в Астраханской области и на Кубани. В переговорах по Украине Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов. The Times сообщила о планах Великобритании разместить своих военных на Украине. В Симферополе машина насмерть сбила молодую женщину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и ТрампаТелефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовится на 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Обсуждение раздела украинских территорийСША и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При этом, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ в случае, если разговор двух лидеров не оправдает ожиданий американской стороны, Левитт заявила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо".Атака ВСУ на регионы РоссииС вечера воскресенья до раннего утра понедельника силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.По данным ведомства, 13 дронов сбиты над территорией Астраханской области, три – над Калмыкией, по два – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному БПЛА – над Волгоградской и Ростовской областями.В результате атаки на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.На нефтекомплексе в Туапсе потушили возгорание, которое началось после удара украинского беспилотника в ночь на 14 марта.Требование железобетонных гарантийВ вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.По его мнению, только надежные гарантии безопасности помогут достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить безопасность в регионе.Кроме того, дипломат отметил, что российская сторона будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса.Замглавы МИД России считает, что сейчас нет перспектив возобновления диалога России с НАТО. Члены альянса не стали рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где интересы сторон совпадали.Размещение британских войск на УкраинеГазета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев. При этом срок их пребывания не будет ограничен. Как указывается в статье, "речь идет о годах".По информации газеты, планы по отправке на Украину военных обсуждают несколько стран. Помимо Великобритании, это Франция, Турция, Канада и Австралия. Речь идет о количестве в 30 тысяч военнослужащих.Безопасность туристов в КрымуКрым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.Аксенов в ходе интервью также назвал маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым.Жуткое ДТП в СимферополеВ центре Симферополя машина сбила двух девушек, перебегавших дорогу. Одна из них скончалась на месте. Вторая пострадавшая получила травмы.По данным ГАИ Крыма, 20-летний водитель автомобиля BMW ХЗ сбил двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара одну из них, 36-летнюю женщину, откинуло на встречный автомобиль Honda. Она погибла. Вторая пострадавшая, 25-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
https://crimea.ria.ru/20250317/ssha-mogut-priznat-krym--smi-1145003796.html
https://crimea.ria.ru/20250317/ni-o-kakom-prisoedinenii-ukrainy-k-es-ne-mozhet-byt-i-rechi--mid-vengrii-1144998108.html
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главное за день, новости крыма, крым, новости, россия
Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день

Предстоящий разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины – главное за день

22:42 17.03.2025
 
© РИА НовостиПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. США и Украина обсуждают вопрос уступок Киевом территорий. ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы – пожары вспыхнули на объектах ТЭК в Астраханской области и на Кубани. В переговорах по Украине Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов. The Times сообщила о планах Великобритании разместить своих военных на Украине. В Симферополе машина насмерть сбила молодую женщину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовится на 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.
Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
Парад Наша Крымская весна - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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США могут признать Крым российским – СМИ

Обсуждение раздела украинских территорий

США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При этом, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ в случае, если разговор двух лидеров не оправдает ожиданий американской стороны, Левитт заявила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо".
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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Ни о каком присоединении Украины к ЕС не может быть и речи – МИД Венгрии

Атака ВСУ на регионы России

С вечера воскресенья до раннего утра понедельника силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.
По данным ведомства, 13 дронов сбиты над территорией Астраханской области, три – над Калмыкией, по два – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному БПЛА – над Волгоградской и Ростовской областями.
В результате атаки на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.
На нефтекомплексе в Туапсе потушили возгорание, которое началось после удара украинского беспилотника в ночь на 14 марта.
Владимир Зеленский
21:39
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

Требование железобетонных гарантий

В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
По его мнению, только надежные гарантии безопасности помогут достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить безопасность в регионе.
Кроме того, дипломат отметил, что российская сторона будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса.
Замглавы МИД России считает, что сейчас нет перспектив возобновления диалога России с НАТО. Члены альянса не стали рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где интересы сторон совпадали.
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:01
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф

Размещение британских войск на Украине

Газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев. При этом срок их пребывания не будет ограничен. Как указывается в статье, "речь идет о годах".
По информации газеты, планы по отправке на Украину военных обсуждают несколько стран. Помимо Великобритании, это Франция, Турция, Канада и Австралия. Речь идет о количестве в 30 тысяч военнослужащих.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:52
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России

Безопасность туристов в Крыму

Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.
Аксенов в ходе интервью также назвал маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым.
Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
13:49
Как Крым отметит День Победы

Жуткое ДТП в Симферополе

В центре Симферополя машина сбила двух девушек, перебегавших дорогу. Одна из них скончалась на месте. Вторая пострадавшая получила травмы.
По данным ГАИ Крыма, 20-летний водитель автомобиля BMW ХЗ сбил двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара одну из них, 36-летнюю женщину, откинуло на встречный автомобиль Honda. Она погибла. Вторая пострадавшая, 25-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Дорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
14:57
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
 
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22:42Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день
22:22Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
22:01США могут признать Крым российским – СМИ
21:39Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
21:23Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
21:01США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
20:57Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе
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19:31ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
19:10Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области
18:44Россия и Таджикистан утвердили программу военного сотрудничества
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