https://crimea.ria.ru/20250317/aksenov-otsenil-bezopasnost-letnego-otdykha-v-krymu-1144986113.html

Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T13:05

2025-03-17T13:05

2025-03-17T14:55

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

крым

новости крыма

туризм

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Глава региона отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее Аксенов. В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250314/aksenov-nazval-glavnoe-dostizhenie-kryma-za-11-let-v-sostave-rossii-1144935513.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм, отдых в крыму, курортный сезон