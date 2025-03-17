https://crimea.ria.ru/20250317/aksenov-otsenil-bezopasnost-letnego-otdykha-v-krymu-1144986113.html
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T13:05
2025-03-17T13:05
2025-03-17T14:55
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
крым
новости крыма
туризм
отдых в крыму
курортный сезон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615406_0:110:1620:1021_1920x0_80_0_0_96e62668ab9edcf67777fe751abcef3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Глава региона отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее Аксенов. В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250314/aksenov-nazval-glavnoe-dostizhenie-kryma-za-11-let-v-sostave-rossii-1144935513.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615406_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c53401b71d3d941d90ec119a4aa9c8f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм, отдых в крыму, курортный сезон
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Аксенов: Крым готов обеспечить безопасность туристов
13:05 17.03.2025 (обновлено: 14:55 17.03.2025)