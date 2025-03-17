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Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T13:05
2025-03-17T14:55
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Глава региона отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее Аксенов. В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм, отдых в крыму, курортный сезон
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

Аксенов: Крым готов обеспечить безопасность туристов

13:05 17.03.2025 (обновлено: 14:55 17.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКурортники лето море пляж
Курортники лето море пляж - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Как и в прошлом году, сезон состоится и будет обеспечен с точки зрения безопасности в полном объеме", - заявил Аксенов.
Глава региона отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.
Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее Аксенов.
В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновКрымНовости КрымаТуризмОтдых в КрымуКурортный сезон
 
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