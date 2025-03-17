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Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль
Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T13:30
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дональд трамп
владимир путин (политик)
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.При этом раскрывать темы обсуждения представитель Кремля не стал.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что намерен созвониться с российским лидером и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийРоссия и США обсудят доступ к портам в Черном море - УиткоффУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый дом
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дональд трамп, владимир путин (политик), переговоры, сша, россия, политика, новости
Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль

Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль

13:30 17.03.2025 (обновлено: 13:40 17.03.2025)
 
© РИА НовостиПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом раскрывать темы обсуждения представитель Кремля не стал.
"Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что намерен созвониться с российским лидером и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС.
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Дональд ТрампВладимир Путин (политик)ПереговорыСШАРоссияПолитикаНовости
 
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