https://crimea.ria.ru/20250317/razgovor-trampa-s-putinym-sostoitsya-18-marta---kreml-1144990071.html

Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль

Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Разговор Трампа с Путиным состоится 18 марта - Кремль

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T13:30

2025-03-17T13:30

2025-03-17T13:40

дональд трамп

владимир путин (политик)

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сша

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политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.При этом раскрывать темы обсуждения представитель Кремля не стал.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что намерен созвониться с российским лидером и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийРоссия и США обсудят доступ к портам в Черном море - УиткоффУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый дом

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россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), переговоры, сша, россия, политика, новости