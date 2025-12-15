Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись переговоры с европейскими лидерами по урегулированию на Украине. Также он сообщил о разговоре с главой РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись переговоры с европейскими лидерами по урегулированию на Украине. Также он сообщил о разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Американский лидер сообщил, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине прошли очень хорошо. Он выразил мнение, что после очередного раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине сторонам удастся сблизить позиции.Трамп также сообщил, что переговорил с Зеленским, но не уточнил, когда произошел этот разговор. Подробности он не привел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским

Трамп провел переговоры по Украине с Зеленским и европейскими лидерами

23:32 15.12.2025 (обновлено: 23:37 15.12.2025)
 
Президент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись переговоры с европейскими лидерами по урегулированию на Украине. Также он сообщил о разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"Я провел очень продолжительные и хорошие переговоры с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, а также Норвегии, Дании и Нидерландов", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер сообщил, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине прошли очень хорошо. Он выразил мнение, что после очередного раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине сторонам удастся сблизить позиции.
Трамп также сообщил, что переговорил с Зеленским, но не уточнил, когда произошел этот разговор. Подробности он не привел.
