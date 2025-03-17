https://crimea.ria.ru/20250317/rossiya-i-ssha-obsudyat-dostup-k-portam-v-chernom-more---uitkoff-1144979872.html

Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф

Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф

Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T09:01

2025-03-17T09:01

2025-03-17T09:01

россия

сша

стивен уиткофф

дональд трамп

черное море

внешняя политика

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CBS.По его словам, главное в переговорах о прекращении огня - достичь того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".Ранее Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации Североатлантического договора, подчеркивал ранее замглавы МИД России Александр Грушко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийБритания планирует разместить миротворцев на Украине – СМИКто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение

россия

сша

черное море

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, стивен уиткофф, дональд трамп, черное море, внешняя политика, украина, новости