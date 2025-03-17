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Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:01
2025-03-17T09:01
2025-03-17T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CBS.По его словам, главное в переговорах о прекращении огня - достичь того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".Ранее Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации Североатлантического договора, подчеркивал ранее замглавы МИД России Александр Грушко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийБритания планирует разместить миротворцев на Украине – СМИКто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
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россия, сша, стивен уиткофф, дональд трамп, черное море, внешняя политика, украина, новости
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
Москва и Вашингтон в ходе переговоров обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф