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Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:01
2025-03-17T09:01
россия
сша
стивен уиткофф
дональд трамп
черное море
внешняя политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CBS.По его словам, главное в переговорах о прекращении огня - достичь того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".Ранее Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации Североатлантического договора, подчеркивал ранее замглавы МИД России Александр Грушко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийБритания планирует разместить миротворцев на Украине – СМИКто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
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россия, сша, стивен уиткофф, дональд трамп, черное море, внешняя политика, украина, новости
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф

Москва и Вашингтон в ходе переговоров обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф

09:01 17.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Доступ к портам в Черном море обсудят Москва и Вашингтон в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CBS.
"Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", - сказал он в телеэфире.
По его словам, главное в переговорах о прекращении огня - достичь того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".
Ранее Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.
В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации Североатлантического договора, подчеркивал ранее замглавы МИД России Александр Грушко.
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РоссияСШАСтивен УиткоффДональд ТрампЧерное мореВнешняя политикаУкраинаНовости
 
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