https://crimea.ria.ru/20250317/tramp-khochet-obsudit-s-putinym-vopros-territoriy-1144978746.html

Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий

Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий

Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом Трамп сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T07:48

2025-03-17T07:48

2025-03-17T09:06

дональд трамп

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом Трамп сообщил журналистам.По его словам, сейчас американская сторона ведет дискуссии с Москвой и Киевом относительно разделения активов. Трамп подчеркнул, что удалось проделать большую работу и получить шанс положить конец конфликту на Украине.По информации агентства Reuters, глава американского государства намерен созвониться с Владимиром Путиным во вторник.Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что от Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки – РубиоУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый домGLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), сша, украина, россия, политика, переговоры, новости