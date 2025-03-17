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Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий
Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий
Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом Трамп сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T07:48
2025-03-17T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом Трамп сообщил журналистам.По его словам, сейчас американская сторона ведет дискуссии с Москвой и Киевом относительно разделения активов. Трамп подчеркнул, что удалось проделать большую работу и получить шанс положить конец конфликту на Украине.По информации агентства Reuters, глава американского государства намерен созвониться с Владимиром Путиным во вторник.Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что от Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки – РубиоУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый домGLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров
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дональд трамп, владимир путин (политик), сша, украина, россия, политика, переговоры, новости
Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий

Трамп в разговоре с Путиным хочет обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС

07:48 17.03.2025 (обновлено: 09:06 17.03.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом Трамп сообщил журналистам.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", — цитирует Трампа РИА Новости.
По его словам, сейчас американская сторона ведет дискуссии с Москвой и Киевом относительно разделения активов. Трамп подчеркнул, что удалось проделать большую работу и получить шанс положить конец конфликту на Украине.
По информации агентства Reuters, глава американского государства намерен созвониться с Владимиром Путиным во вторник.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что от Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки.
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