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"Каждый крымчанин рисковал" - Константинов о событиях марта 2014 года

"Каждый крымчанин рисковал" - Константинов о событиях марта 2014 года - РИА Новости Крым, 17.03.2025

"Каждый крымчанин рисковал" - Константинов о событиях марта 2014 года

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал выражение крымчанами своей гражданской позиции в ходе референдума 16 марта... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T13:38

2025-03-17T13:38

2025-03-17T13:38

владимир константинов

крымская весна

референдум

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал выражение крымчанами своей гражданской позиции в ходе референдума 16 марта 2014 года гражданским поступком и подвигом.При этом Константинов отметил, что у него была внутренняя уверенность, что у Крыма все получится – проголосовать и вернуться в родную российскую гавань. По его словам, ответственность и важность исторического процесса показали также и органы власти на местах."Вся представительная власть в республике сохранилась в полном объеме и функционировала, у нас не разбежались советы ни в муниципальных, ни в сельских поселениях. Когда нужно было проводить референдум, власть была в полном объеме. У нас была команда, поэтому референдум прошел очень хорошо, ни один чиновник не забуксовал и не сказал, что это не его дело", - отметил Константинов.Политик особо подчеркнул, что в месяцы Крымской весны многие украинские чиновники и политические элиты, отговаривая Крым от решения о волеизъявлении, не понимали, почему крымчане ведут себя "настолько радикально" и не осознавали те процессы, которые происходят в государстве."В 2014 умертвили ту Украину, частью которой была Республика Крым. Не все это увидели, а в Крыму это увидели. Многие не видели, что все затевается против России, а Крым здесь - только промежуточная остановка. Им казалось, что мы нагнетаем страх, но теперь маски сброшены", – сказал председатель Госсовета Крыма.Он убежден, что референдум 2014 года для крымчан будет всегда одним из важнейших праздников современности: "Дата врастает в крымскую ментальность, становится фундаментальной".На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крымская весна, референдум, крым, новости крыма, общество