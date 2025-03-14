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Крым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман региона

Крым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман региона - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Крым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман региона

В Крыму в украинский период межнациональная и межконфессиональная обстановка искусственно нагнеталась, но после воссоединения полуострова с РФ государство... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T14:05

2025-03-14T14:05

2025-03-14T14:05

эмирали аблаев

думк (духовное управление мусульман крыма)

мусульмане

крым

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крымская весна: девять лет вместе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в украинский период межнациональная и межконфессиональная обстановка искусственно нагнеталась, но после воссоединения полуострова с РФ государство делает все для объединения людей. Об этом заявил муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев в ходе мероприятия, посвященного 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.Аблаев отметил, что весной 2014 года крымчане "стояли у пропасти и, оступившись, могли оказаться в совсем других, катастрофических реалиях". Желающих скинуть крымчан в эту пропасть, по словам муфтия, было немало."Однако мудрость и политическая дальновидность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина позволила избежать катастрофы и определить для крымчан путь развития и созидания. За что мы ему искренне благодарны", - сказал он.Сейчас Крым идет по пути процветания, и результаты этой работы видны всему миру, добавил муфтий мусульман региона.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – ЗахароваСколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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