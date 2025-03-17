https://crimea.ria.ru/20250317/vsu-udarili-po-pozharnoy-chasti-v-gorlovke--raneny-dvoe-sotrudnikov-mchs-1145001004.html
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T19:31
2025-03-17T19:31
2025-03-17T19:33
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7a5e2e532bfa827056e5285dde1762e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в понедельник ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e292e1773d5dcff846b87c8e998fea1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
Двое сотрудников МЧС ранены в Горловке при атаке пожарной части украинским беспилотником
19:31 17.03.2025 (обновлено: 19:33 17.03.2025)