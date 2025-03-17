https://crimea.ria.ru/20250317/vsu-udarili-po-pozharnoy-chasti-v-gorlovke--raneny-dvoe-sotrudnikov-mchs-1145001004.html

ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС - РИА Новости Крым, 17.03.2025

ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T19:31

2025-03-17T19:31

2025-03-17T19:33

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

горловка

донецкая народная республика (днр)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в понедельник ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон)