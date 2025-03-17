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ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T19:31
2025-03-17T19:33
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в понедельник ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
горловка
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

Двое сотрудников МЧС ранены в Горловке при атаке пожарной части украинским беспилотником

19:31 17.03.2025 (обновлено: 19:33 17.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены два сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожарная часть в Горловке подверглась атаке БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель. С акубаротравмой они доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Ранее в понедельник ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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