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ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T17:20
2025-03-17T17:20
2025-03-17T17:20
евгений балицкий
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.4 февраля в Васильевском муниципальном округе Запорожской области была зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, тогда пострадал водитель, еще пять детей получили осколочные ранения. В Белгородской области 17 марта после удара беспилотника ВСУ по гражданскому грузовику ранен мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений балицкий, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус беспилотником в Запорожской области – Балицкий