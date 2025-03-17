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ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области

ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025

ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области

Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T17:20

2025-03-17T17:20

2025-03-17T17:20

евгений балицкий

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.4 февраля в Васильевском муниципальном округе Запорожской области была зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, тогда пострадал водитель, еще пять детей получили осколочные ранения. В Белгородской области 17 марта после удара беспилотника ВСУ по гражданскому грузовику ранен мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу