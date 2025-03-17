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ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T17:20
2025-03-17T17:20
евгений балицкий
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.4 февраля в Васильевском муниципальном округе Запорожской области была зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, тогда пострадал водитель, еще пять детей получили осколочные ранения. В Белгородской области 17 марта после удара беспилотника ВСУ по гражданскому грузовику ранен мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
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евгений балицкий, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области

ВСУ атаковали школьный автобус беспилотником в Запорожской области – Балицкий

17:20 17.03.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоАтака беспилотника ВСУ на школьный автобус
Атака беспилотника ВСУ на школьный автобус
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в селе Шевченково Пологовского округа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В результате удара существенно пострадал новый школьный автобус, который стоял у водителя во дворе по месту жительства. Объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было прекрасно видно, что это школьный автобус с надписью "Дети", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.
4 февраля в Васильевском муниципальном округе Запорожской области была зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, тогда пострадал водитель, еще пять детей получили осколочные ранения. В Белгородской области 17 марта после удара беспилотника ВСУ по гражданскому грузовику ранен мирный житель.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбстрелы ВСУ
 
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