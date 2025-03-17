https://crimea.ria.ru/20250317/okhrannye-predpriyatiya-v-rf-budut-prokhodit-obuchenie-v-rosgvardii-1144997170.html

Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии

Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии

В Госдуму внесли законопроект, наделяющий Росгвардию дополнительными полномочиями в области повышения квалификации и профессиональной подготовки частных... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T20:48

2025-03-17T20:48

2025-03-17T20:48

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

государственная дума рф

новости

безопасность

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Госдуму внесли законопроект, наделяющий Росгвардию дополнительными полномочиями в области повышения квалификации и профессиональной подготовки частных охранников. Об этом на брифинге 17 марта в пресс-центре "Россия сегодня" заявил зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.Так, по мнению автора законопроекта, обучение охранников должно проходить под надзором ответственных профессионалов и быть на едином контроле. Это повысит эффективность борьбы с экстремистами и террористами, а также усилит безопасность людей и соцобъектов.Время, когда частным охранником мог быть каждый, добавил Выборный, прошло. Современные реалии не могут оставить на посту простого человека, бабушку, дедушку – для галочки. Сегодня время профессионалов с безупречной репутацией.На данный момент в России нет единого стандарта подготовки сотрудников ЧОП. В основном этим заняты негосударственные образовательные учреждения. Новый законопроект значительно ужесточит требования к качеству подготовки и компетенции частных охранников.В силу законопроект вступит с 1 сентября 2026 года. Но Росгвардия уже проводит тренировки с охранниками частных фирм и включает их в комплексные учения по антитеррору.Ранее Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуКак в Крыму обеспечивают безопасность на автостанцияхОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), государственная дума рф, новости, безопасность, антитеррор