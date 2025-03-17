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Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии
Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии
В Госдуму внесли законопроект, наделяющий Росгвардию дополнительными полномочиями в области повышения квалификации и профессиональной подготовки частных... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T20:48
2025-03-17T20:48
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
государственная дума рф
новости
безопасность
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Госдуму внесли законопроект, наделяющий Росгвардию дополнительными полномочиями в области повышения квалификации и профессиональной подготовки частных охранников. Об этом на брифинге 17 марта в пресс-центре "Россия сегодня" заявил зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.Так, по мнению автора законопроекта, обучение охранников должно проходить под надзором ответственных профессионалов и быть на едином контроле. Это повысит эффективность борьбы с экстремистами и террористами, а также усилит безопасность людей и соцобъектов.Время, когда частным охранником мог быть каждый, добавил Выборный, прошло. Современные реалии не могут оставить на посту простого человека, бабушку, дедушку – для галочки. Сегодня время профессионалов с безупречной репутацией.На данный момент в России нет единого стандарта подготовки сотрудников ЧОП. В основном этим заняты негосударственные образовательные учреждения. Новый законопроект значительно ужесточит требования к качеству подготовки и компетенции частных охранников.В силу законопроект вступит с 1 сентября 2026 года. Но Росгвардия уже проводит тренировки с охранниками частных фирм и включает их в комплексные учения по антитеррору.Ранее Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуКак в Крыму обеспечивают безопасность на автостанцияхОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), государственная дума рф, новости, безопасность, антитеррор
Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии

Росгвардия будет разрабатывать программы подготовки частных охранников в РФ

20:48 17.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии
Центр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Госдуму внесли законопроект, наделяющий Росгвардию дополнительными полномочиями в области повышения квалификации и профессиональной подготовки частных охранников. Об этом на брифинге 17 марта в пресс-центре "Россия сегодня" заявил зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Так, по мнению автора законопроекта, обучение охранников должно проходить под надзором ответственных профессионалов и быть на едином контроле. Это повысит эффективность борьбы с экстремистами и террористами, а также усилит безопасность людей и соцобъектов.

"В экстремальной ситуации граждане, как правило, ориентируются на человека в форме. Мы должны быть уверены, что выдаем оружие тем лицам, у которых есть необходимая квалификация. А также – безупречная репутация", – заявил зампред комитета ГД РФ по безопасности.

Время, когда частным охранником мог быть каждый, добавил Выборный, прошло. Современные реалии не могут оставить на посту простого человека, бабушку, дедушку – для галочки. Сегодня время профессионалов с безупречной репутацией.
На данный момент в России нет единого стандарта подготовки сотрудников ЧОП. В основном этим заняты негосударственные образовательные учреждения. Новый законопроект значительно ужесточит требования к качеству подготовки и компетенции частных охранников.
В силу законопроект вступит с 1 сентября 2026 года. Но Росгвардия уже проводит тренировки с охранниками частных фирм и включает их в комплексные учения по антитеррору.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Государственная Дума РФНовостиБезопасностьАнтитеррор
 
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