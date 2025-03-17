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Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250317/chto-v-krymu-za-11-let-do-neuznavaemosti-izmenilos--mnenie-1144998713.html
Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение
Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение
Главное, что делает Крым совершенно не таким, каким он был 11 лет назад, до возвращения в Россию, являются не многочисленные объекты и программы, меняющие облик РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T20:28
2025-03-17T20:28
радио "спутник в крыму"
ефим фикс
мнения
референдум
крымская весна
общество
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Главное, что делает Крым совершенно не таким, каким он был 11 лет назад, до возвращения в Россию, являются не многочисленные объекты и программы, меняющие облик полуострова, а "дух Крыма, то есть сами крымчане". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник председателя Госсовета РК Ефим Фикс.По словам Фикса, за 11 лет изменился дух Крыма, который заключается в его жителях. И сегодня сами крымчане совершенно не те, что были в 2014 году.К своей новой жизни Крым шел постепенно на протяжении всей своей истории в составе Украины после распада Советского Союза, отметил Фикс. Именно потому здесь нашлись люди, которые в нужный момент сплотились между собой и повели за собой народ."Это судьба. Божий промысл, что в этот момент собрались такие люди", – заметил Фикс.Все, что произошло в Крыму и продолжает происходить, по мнению Фикса, ярко доказывает, что ни о каком возвращении полуострова в состав Украины не может быть и речи, что бы ни говорили об этом манипуляторы в Киеве.Накануне зампредседателя Общественной палаты Крыма, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит прекратить рассуждать на тему территориальных уступок России, поскольку все уже давно и окончательно решено в строгом соблюдении основ международного права.В декабре прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинской армии не хватает сил вернуть утраченные территории, в том числе Крым, военным путем, и для решения этой задачи потребуются "дипломатические решения".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне"Каждый крымчанин рисковал" - Константинов о событиях марта 2014 годаКрым и Россия – вместе навсегда!
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ефим фикс, мнения, референдум, крымская весна, общество, крым, россия
Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение

В Крыму за 11 лет в составе России главным изменением стали крымчане – мнение

20:28 17.03.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкПраздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Главное, что делает Крым совершенно не таким, каким он был 11 лет назад, до возвращения в Россию, являются не многочисленные объекты и программы, меняющие облик полуострова, а "дух Крыма, то есть сами крымчане". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник председателя Госсовета РК Ефим Фикс.
По словам Фикса, за 11 лет изменился дух Крыма, который заключается в его жителях. И сегодня сами крымчане совершенно не те, что были в 2014 году.
"Крым другой, потому что крымчане другие. Они – россияне. Они в России, у своей матери. Именно поэтому все получается и все двигается вперед. Мы можем перечислять школы, детские сады, больницы, ФАПы, новые дороги, жилье… Крымчане другие – вот это главное", – сказал Фикс.
К своей новой жизни Крым шел постепенно на протяжении всей своей истории в составе Украины после распада Советского Союза, отметил Фикс. Именно потому здесь нашлись люди, которые в нужный момент сплотились между собой и повели за собой народ.
"Это судьба. Божий промысл, что в этот момент собрались такие люди", – заметил Фикс.
Все, что произошло в Крыму и продолжает происходить, по мнению Фикса, ярко доказывает, что ни о каком возвращении полуострова в состав Украины не может быть и речи, что бы ни говорили об этом манипуляторы в Киеве.

"Куда вы будете возвращать? Вы подумайте о цифрах: 98% за вхождение в состав России. И никто не задался одним вопросом: почему после почти 50 лет пребывания Крыма в составе Украины на референдуме на вопрос, хотите ли вы остаться в Украине только 2% крымчан проголосовали за Украину", – подытожил Фикс.

Накануне зампредседателя Общественной палаты Крыма, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит прекратить рассуждать на тему территориальных уступок России, поскольку все уже давно и окончательно решено в строгом соблюдении основ международного права.
В декабре прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинской армии не хватает сил вернуть утраченные территории, в том числе Крым, военным путем, и для решения этой задачи потребуются "дипломатические решения".
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