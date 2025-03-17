https://crimea.ria.ru/20250317/spasal-zhizni-tovarischam-s-geroem-spetsoperatsii-prostilis-v-sevastopole-1145001285.html

Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе

Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Валерия Щелкунова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T20:57

2025-03-17T20:57

2025-03-17T20:57

михаил развожаев

герои сво

новости сво

севастополь

утраты

память

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1145001526_0:183:591:515_1920x0_80_0_0_17e8f93ac1c5b9181a99d2ec079c3261.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Валерия Щелкунова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Валерий Александрович Щелкунов родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №28, после Севастопольское профессионально-техническое училище №13. Много лет проработал водителем на севастопольском автотранспортном предприятии, водителем специальной строительной техники, участвовал в строительстве многих городских объектов, рассказал глава региона.В 2023 году Валерий Щелкунов заключил контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в одно из мотострелковых подразделений.Валерий Александрович Щелкунов погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, герои сво, новости сво, севастополь, утраты, память, новости севастополя