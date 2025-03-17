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Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе
Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Валерия Щелкунова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T20:57
2025-03-17T20:57
михаил развожаев
герои сво
новости сво
севастополь
утраты
память
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Валерия Щелкунова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Валерий Александрович Щелкунов родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №28, после Севастопольское профессионально-техническое училище №13. Много лет проработал водителем на севастопольском автотранспортном предприятии, водителем специальной строительной техники, участвовал в строительстве многих городских объектов, рассказал глава региона.В 2023 году Валерий Щелкунов заключил контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в одно из мотострелковых подразделений.Валерий Александрович Щелкунов погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, герои сво, новости сво, севастополь, утраты, память, новости севастополя
Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе

В Севастополе простились с героем спецоперации Валерием Щелкуновым

20:57 17.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВалерий Щелкунов
Валерий Щелкунов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Валерия Щелкунова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Валерий Александрович Щелкунов родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №28, после Севастопольское профессионально-техническое училище №13. Много лет проработал водителем на севастопольском автотранспортном предприятии, водителем специальной строительной техники, участвовал в строительстве многих городских объектов, рассказал глава региона.
В 2023 году Валерий Щелкунов заключил контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в одно из мотострелковых подразделений.

"Находясь в зоне боевых действий, проявил себя как мужественный и решительный воин. Его знания и опыт неоднократно помогали при выполнении подразделением поставленных задач. Валерий Александрович не единожды спасал жизни боевым товарищам на поле боя", – сказал губернатор.

Валерий Александрович Щелкунов погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков.
Михаил РазвожаевГерои СВОНовости СВОСевастопольУтратыПамятьНовости Севастополя
 
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