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11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя
11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 18.03.2025
11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя
11 лет назад Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Как отметил глава РК Сергей Аксенов, за этот период полуостров прошел огромный путь... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T09:35
2025-03-18T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 11 лет назад Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Как отметил глава РК Сергей Аксенов, за этот период полуостров прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей.Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз – до 132,3 млрд рублей, сообщил РИА Новости Аксенов. Кроме того, по его информации, в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства – более 242 тысяч. Это в семь раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе.Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, подчеркнул Аксенов."Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам – на 79%, яйцам куриным – почти на 60%. В прошлом году, кстати, собран хороший урожай винограда – 123 тысячи тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году", – перечислил глава региона.По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли."Только в прошлом году она составила почти 2,9 миллиарда рублей", – подчеркнул Аксенов.О том, как изменилась экономика Крыма и Севастополя за 11 лет в составе России – в инфографике.
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крым, референдум, крымская весна, экономика крыма, общество, доходы крымчан, sputnik, россия, инфографика
11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя

Как изменилась экономика Крыма и Севастополя за 11 лет в составе России – инфографика

09:35 18.03.2025 (обновлено: 10:55 18.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 11 лет назад Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Как отметил глава РК Сергей Аксенов, за этот период полуостров прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей.
Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз – до 132,3 млрд рублей, сообщил РИА Новости Аксенов. Кроме того, по его информации, в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства – более 242 тысяч. Это в семь раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе.
Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, подчеркнул Аксенов.
"Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам – на 79%, яйцам куриным – почти на 60%. В прошлом году, кстати, собран хороший урожай винограда – 123 тысячи тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году", – перечислил глава региона.
По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли.
"Только в прошлом году она составила почти 2,9 миллиарда рублей", – подчеркнул Аксенов.
О том, как изменилась экономика Крыма и Севастополя за 11 лет в составе России – в инфографике.
Как изменилась экономика Крыма за 11 лет в составе РоссииКак изменилась экономика Крыма за 11 лет в составе России
 
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