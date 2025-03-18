Рейтинг@Mail.ru
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250318/privet-s-peredovoy-geroi-spetsoperatsii-pozdravlyayut-krymchan--video-1145013071.html
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео
Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской,... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T11:38
2025-03-18T11:38
герои сво
крым
референдум
день воссоединения с россией
праздники и памятные даты
херсонская область
запорожская область
харьковская область
белгородская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:578:2613:2048_1920x0_80_0_0_15872af1c6d175ff5daa2672e1a7a55d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Белгородской, Курской областях, Донецкой Народной Республике. Видео в своем Telegrem-канале опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
крым
херсонская область
запорожская область
харьковская область
белгородская область
курская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_171:239:2583:2048_1920x0_80_0_0_15d16daf5b36b51474584cbab0c109d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герои сво, крым, референдум, день воссоединения с россией, праздники и памятные даты, херсонская область, запорожская область, харьковская область, белгородская область, курская область, донецкая народная республика (днр), владимир константинов
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео

Герои спецоперации с передовой поздравляют крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

11:38 18.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Белгородской, Курской областях, Донецкой Народной Республике. Видео в своем Telegrem-канале опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
 
Герои СВОКрымРеферендумДень Воссоединения с РоссиейПраздники и памятные датыХерсонская областьЗапорожская областьХарьковская областьБелгородская областьКурская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Владимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:4422 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя
12:23Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань
12:14"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны
11:53За последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектов
11:38Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео
11:11С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым
10:56День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе
10:36Спасатели МЧС помогли мотоциклисту выбраться из оврага под Ялтой
10:31ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек
10:15Автобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
10:06Непогода остановила паром в Севастополе
09:3511 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя
09:11Хронология Крымской весны – инфографика
08:35Защитники земли русской: ледовый поход на Стокгольм
08:22Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова
07:43Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей
07:16Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
07:1011 лет Крымской весне: как это было
00:01Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
Лента новостейМолния