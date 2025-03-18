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Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео

Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео

Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской,... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T11:38

2025-03-18T11:38

2025-03-18T11:38

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Белгородской, Курской областях, Донецкой Народной Республике. Видео в своем Telegrem-канале опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

крым

херсонская область

запорожская область

харьковская область

белгородская область

курская область

донецкая народная республика (днр)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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