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Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео
Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской,... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T11:38
2025-03-18T11:38
2025-03-18T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жителей полуострова с годовщиной воссоединения с Россией поздравили с передовой герои спецоперации. Поздравления крымчанам записали бойцы в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Белгородской, Курской областях, Донецкой Народной Республике. Видео в своем Telegrem-канале опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герои сво, крым, референдум, день воссоединения с россией, праздники и памятные даты, херсонская область, запорожская область, харьковская область, белгородская область, курская область, донецкая народная республика (днр), владимир константинов
Привет с передовой: герои спецоперации поздравляют крымчан – видео
Герои спецоперации с передовой поздравляют крымчан с годовщиной воссоединения с Россией