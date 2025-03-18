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Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке
Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке
Республика Крым принимает участие в крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. На мероприятии... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T19:19
2025-03-18T19:16
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сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Республика Крым принимает участие в крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. На мероприятии представлены 54 региона России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.Крымская делегация под руководством министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия привезла на выставку Единый стенд, на котором администрации курортных городов, туристские компании и объекты размещения презентуют участникам выставки преимущества отдыха в Крыму и новшества сезона-2025, сообщает пресс-служба профильного министерства.Большой раздел деловой программы выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT посвящен оздоровительному и медицинскому туризму, коим славится полуостров, отмечают в профильном ведомстве.Как отметил министр курортов Крыма, в регионе развиваются все направления медицинского туризма, на которые есть спрос в стране. Это офтальмология, онкология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, имплантология и протезирование зубов, дерматология и реабилитация.Он также подчеркнул, что в Крыму действуют специальные научно-исследовательские институты, разрабатывающие новые методы физиотерапии и оздоровления.Сергей Ганзий подчеркнул, что сегодня санаторно-курортное лечение – преобладающее круглогодичное направление туризма в Крыму: ради санаторно-курортных услуг туристы приезжают на отдых на более длительный срок, а их поездки становятся более дорогостоящими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризмаВ Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезонаСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение
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РИА Новости Крым
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крым, москва, сергей ганзий, минкурортов крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, санатории крыма, оздоровление в крыму, новости, новости крыма
Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке

Крым участвует в международной курортной выставке в Москве

19:19 18.03.2025
 
© Михаил Воробьев / SputnikКрым участвует в международной курортной выставке в Москве
Крым участвует в международной курортной выставке в Москве
© Михаил Воробьев / Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Республика Крым принимает участие в крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. На мероприятии представлены 54 региона России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.
Крымская делегация под руководством министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия привезла на выставку Единый стенд, на котором администрации курортных городов, туристские компании и объекты размещения презентуют участникам выставки преимущества отдыха в Крыму и новшества сезона-2025, сообщает пресс-служба профильного министерства.
© Михаил Воробьев / SputnikКрым участвует в международной курортной выставке в Москве
Крым участвует в международной курортной выставке в Москве
© Михаил Воробьев / Sputnik
Крым участвует в международной курортной выставке в Москве
Большой раздел деловой программы выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT посвящен оздоровительному и медицинскому туризму, коим славится полуостров, отмечают в профильном ведомстве.
Как отметил министр курортов Крыма, в регионе развиваются все направления медицинского туризма, на которые есть спрос в стране. Это офтальмология, онкология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, имплантология и протезирование зубов, дерматология и реабилитация.

"На фоне растущей популярности здорового образа жизни отмечается увеличение загрузки санаторно-курортных организаций. За 2024 год турпоток в Крым составил более 6 млн туристов, что на 16% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Загрузка санаториев традиционно выше других средств размещения, по многим объектам, особенно тем, которые работают по социальным программам достигает 100% по году. Кроме того, гость санатория значительно помолодел, тренд на оздоровление после пандемии надолго утвердился в нашем обществе", - отметил Ганзий.

Он также подчеркнул, что в Крыму действуют специальные научно-исследовательские институты, разрабатывающие новые методы физиотерапии и оздоровления.
Сергей Ганзий подчеркнул, что сегодня санаторно-курортное лечение – преобладающее круглогодичное направление туризма в Крыму: ради санаторно-курортных услуг туристы приезжают на отдых на более длительный срок, а их поездки становятся более дорогостоящими.
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