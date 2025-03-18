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Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке

Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке

Республика Крым принимает участие в крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. На мероприятии... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T19:19

2025-03-18T19:19

2025-03-18T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Республика Крым принимает участие в крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. На мероприятии представлены 54 региона России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.Крымская делегация под руководством министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия привезла на выставку Единый стенд, на котором администрации курортных городов, туристские компании и объекты размещения презентуют участникам выставки преимущества отдыха в Крыму и новшества сезона-2025, сообщает пресс-служба профильного министерства.Большой раздел деловой программы выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT посвящен оздоровительному и медицинскому туризму, коим славится полуостров, отмечают в профильном ведомстве.Как отметил министр курортов Крыма, в регионе развиваются все направления медицинского туризма, на которые есть спрос в стране. Это офтальмология, онкология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, имплантология и протезирование зубов, дерматология и реабилитация.Он также подчеркнул, что в Крыму действуют специальные научно-исследовательские институты, разрабатывающие новые методы физиотерапии и оздоровления.Сергей Ганзий подчеркнул, что сегодня санаторно-курортное лечение – преобладающее круглогодичное направление туризма в Крыму: ради санаторно-курортных услуг туристы приезжают на отдых на более длительный срок, а их поездки становятся более дорогостоящими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризмаВ Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезонаСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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