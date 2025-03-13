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В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
В Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T13:32
2025-03-13T13:32
2025-03-13T13:32
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наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Она уточнила, что усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.По словам Пеньковской, мониторинг морской воды на наличие холерных вибрионов начнется уже в апреле. Лаборатории уже готовят запас необходимых материалов для проведения исследований проб на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.Ранее председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму вследствие разлива нефтепродуктов с затонувших в Черном море танкеров на данный момент нет.Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что рост турпотока в Крым с начала года составил около 10%. При этом в крымских средствах размещения продолжается активное бронирование на майские праздники и летний период.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроектуВ Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почемуКогда примут важный для Крыма закон о гостевых домах
https://crimea.ria.ru/20250312/sanatorii-kryma-chto-menyaetsya-i-skolko-stoyat-otdykh-i-lechenie-1144835164.html
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роспотребнадзор, крым, наталья пеньковская, качество воды, туризм в крыму, черное море, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
В Крыму усилят контроль качества морской воды и песка перед началом курортного сезона