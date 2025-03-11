https://crimea.ria.ru/20250311/v-krymu-mogut-vyrasti-tseny-v-gostinitsakh-i-sanatoriyakh-kogda-i-pochemu-1144610391.html

В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15–20%, что станет откликом собственников объектов размещения... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T08:32

2025-03-11T08:32

2025-03-11T08:32

радио "спутник в крыму"

валентина марнопольская

росаккредитация

госуслуги

туризм в крыму

отдых в крыму

крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15–20%, что станет откликом собственников объектов размещения на новые требования законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава отделения Гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская.По словам Марнопольской, ожидаемое повышение цен на отдых в Крыму этим летом связано с новыми правилами классификации объектов туриндустрии, которые вступили в силу с первого дня 2025 года.Уже сегодня, по словам эксперта, собственники готовятся заложить в новые суммы свои затраты на подготовку объектов. Поднимать цены сейчас, пока идет раннее бронирование, вряд ли будут, считает специалист.По ее словам, уровень повышения цен на отдых в Крыму в том или ином объекте размещения будет зависеть от его "продвинутости", тем не менее тенденцию в целом можно обозначить."Я думаю, что, если будет такая возможность по спросу, то на 15-20% такой всплеск может быть", – предположила Марнопольская.Регистрация в реестре средств размещенияЭксперт напомнила, что, согласно изменениям в законодательство, все гостиницы и санатории, а также базы отдыха и кемпинги до 1 сентября текущего года должны зарегистрироваться в реестре классифицированных средств размещения.Процесс включает два этапа и предполагает передачу полной информации о собственнике и объекте в специально созданную Росаккредитацией цифровую систему. К обязательным сведениям отнесены кадастровый номер земельного участка и недвижимости на нем, а фото- и видеофиксация объекта принимается, только если кадры сделаны посредством спецприложения "Мобильный инспектор".Этому предшествует процедура оформления чек-листа, которая доступна только на сайте Госуслуг через личный кабинет владельца недвижимости. В итоге, согласно статистике, из 2 000 пытавшихся зарегистрироваться по всем правилам только чуть более половины смогли довести процесс до конца, заметила Марнополськая.Она отметила, что по новым правилам такие объекты размещения, как санатории и гостиницы, имеют право подать заявку в аккредитованную организацию и получить "звезды" (от 1 до 5). Это касается и всех тех, кто уже получал категорию раньше, подчеркнула эксперт."Все должны были пройти классификацию. Звезды по желанию", – заметила она.По словам Марнопольской, идея создания реестра классифицированных средств размещения заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых теневой бизнес вообще просто будет невозможен.Категории "без звезд" больше не существует, как и видов гостиниц, заметила эксперт. А базы отдыха и кемпинги не проходят классификацию на звезды – они лишены этого права, так что "пятизвездочного кемпинга" у нас не будет, резюмировала эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларациюЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металловЧто будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина марнопольская, росаккредитация, госуслуги, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный