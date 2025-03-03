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На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию
На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию - РИА Новости Крым, 03.03.2025
На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию
В Крыму, как и во всей России, к концу 2025 года будет расширен перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать. Например, если вы продали... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T08:38
2025-03-03T08:38
ольга виноградова
радио "спутник в крыму"
налоги
россия
федеральная налоговая служба (фнс)
ндфл
росреестр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всей России, к концу 2025 года будет расширен перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать. Например, если вы продали недвижимое имущество или автомобиль. Подробнее о том, как продвигается работа по упрощению процесса уплаты налогов для бизнеса и физлиц, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает упрощать процесс уплаты налогов как для бизнеса, так и для физических лиц.Переход на автоматическое начисление налога стал возможен благодаря совершенствованию взаимодействия ведомств – ФНС с Росреестром, ГИБДД и другими службами при обмене информацией, это же позволяет избежать ошибок, отметила специалист.Сегодня уже ведется работа над тем, чтобы увеличить перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать по итогам 2025 года, добавила Виноградова.Речь идет о налогах на доходы от реализации недвижимого имущества и реализации транспортных средств, доходах от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве и налоговых вычетах при прекращении договора на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (в этом случае возникает вопрос о необходимости возврата по ранее полученному аналогу вычета). А также о налоге от фиксированной прибыли ряда иностранных компаний (специализированные договора).Но широкий перечень случаев, при которых физическое лицо будет обязано подать декларацию по форме 3-НДФЛ, остается, подчеркнула специалист.Это доходы от продажи ценных бумаг через иностранного брокера или продажи имущества через иностранные компании, а также от аренды имущества и получения в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей или паев от людей, которые не являются близкими родственниками.Кроме того, без подачи налоговых деклараций в обозримом будущем не обойтись, если речь идет о выигрыше в лотерею, доходе от источника за пределами страны, вознаграждении граждан и организаций, которые не являются налоговыми агентами на основании договоров, и доходе от индивидуального предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения.По словам Виноградовой, отказ от деклараций по этим видам рассматривается в перспективе.Ранее сообщалось, что для крымчан станет доступен новый упрощенный налоговый режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сам себе голова: почему все больше россиян выбирают самозанятостьСколько в Крыму миллионеров – ФНСГлава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн
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ольга виноградова, налоги, россия, федеральная налоговая служба (фнс), ндфл, росреестр
На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию

Федеральная налоговая служба планово упрощает процесс уплаты налогов для бизнеса и физлиц

08:38 03.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции. Архивное фото
Работа налоговой инспекции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всей России, к концу 2025 года будет расширен перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать. Например, если вы продали недвижимое имущество или автомобиль. Подробнее о том, как продвигается работа по упрощению процесса уплаты налогов для бизнеса и физлиц, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По словам Виноградовой, Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает упрощать процесс уплаты налогов как для бизнеса, так и для физических лиц.
"На сегодняшний момент уже реализован успешный пример бездекларационного расчета налога. Например, это доплаты, связанные с повышением ставки НДФЛ до 15%. В этом году ставка стала более разнообразна, появилось больше градаций, и никаких проблем не возникает. Также проценты по вкладам были автоматически централизованы налоговой службой, и все расчеты проводились без участия налогоплательщиков", – сказала Виноградова.
Переход на автоматическое начисление налога стал возможен благодаря совершенствованию взаимодействия ведомств – ФНС с Росреестром, ГИБДД и другими службами при обмене информацией, это же позволяет избежать ошибок, отметила специалист.
Сегодня уже ведется работа над тем, чтобы увеличить перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать по итогам 2025 года, добавила Виноградова.
Речь идет о налогах на доходы от реализации недвижимого имущества и реализации транспортных средств, доходах от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве и налоговых вычетах при прекращении договора на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (в этом случае возникает вопрос о необходимости возврата по ранее полученному аналогу вычета). А также о налоге от фиксированной прибыли ряда иностранных компаний (специализированные договора).

"К декабрю 2025 года по данным видам доходов автоматически уйдет начисленная сумма к выплатам налоговой службы без подачи декларации. Данные автоматически будут учтены, и человек в своем личном кабинете сможет увидеть начисления", – уточнила эксперт.

Но широкий перечень случаев, при которых физическое лицо будет обязано подать декларацию по форме 3-НДФЛ, остается, подчеркнула специалист.
Это доходы от продажи ценных бумаг через иностранного брокера или продажи имущества через иностранные компании, а также от аренды имущества и получения в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей или паев от людей, которые не являются близкими родственниками.
Кроме того, без подачи налоговых деклараций в обозримом будущем не обойтись, если речь идет о выигрыше в лотерею, доходе от источника за пределами страны, вознаграждении граждан и организаций, которые не являются налоговыми агентами на основании договоров, и доходе от индивидуального предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения.
По словам Виноградовой, отказ от деклараций по этим видам рассматривается в перспективе.
"Никто не говорит о том, что этого не будет – это следующий шаг. А на сегодняшний момент максимальное количество возможных видов доходов в будущем периоде будет исчисляться автоматически, как и налог. Система надежна, и данные объективны", –подытожила эксперт.
Ранее сообщалось, что для крымчан станет доступен новый упрощенный налоговый режим.
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Радио "Спутник в Крыму"Ольга ВиноградоваНалогиРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС)НДФЛРосреестр
 
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