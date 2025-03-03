https://crimea.ria.ru/20250303/na-kakie-dokhody-v-2025-godu-ne-nuzhno-podavat-nalogovuyu-deklaratsiyu-1144526699.html

На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию

На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию - РИА Новости Крым, 03.03.2025

На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларацию

В Крыму, как и во всей России, к концу 2025 года будет расширен перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать. Например, если вы продали... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T08:38

2025-03-03T08:38

2025-03-03T08:38

ольга виноградова

радио "спутник в крыму"

налоги

россия

федеральная налоговая служба (фнс)

ндфл

росреестр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всей России, к концу 2025 года будет расширен перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать. Например, если вы продали недвижимое имущество или автомобиль. Подробнее о том, как продвигается работа по упрощению процесса уплаты налогов для бизнеса и физлиц, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает упрощать процесс уплаты налогов как для бизнеса, так и для физических лиц.Переход на автоматическое начисление налога стал возможен благодаря совершенствованию взаимодействия ведомств – ФНС с Росреестром, ГИБДД и другими службами при обмене информацией, это же позволяет избежать ошибок, отметила специалист.Сегодня уже ведется работа над тем, чтобы увеличить перечень доходов, по которым декларацию можно будет не подавать по итогам 2025 года, добавила Виноградова.Речь идет о налогах на доходы от реализации недвижимого имущества и реализации транспортных средств, доходах от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве и налоговых вычетах при прекращении договора на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (в этом случае возникает вопрос о необходимости возврата по ранее полученному аналогу вычета). А также о налоге от фиксированной прибыли ряда иностранных компаний (специализированные договора).Но широкий перечень случаев, при которых физическое лицо будет обязано подать декларацию по форме 3-НДФЛ, остается, подчеркнула специалист.Это доходы от продажи ценных бумаг через иностранного брокера или продажи имущества через иностранные компании, а также от аренды имущества и получения в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей или паев от людей, которые не являются близкими родственниками.Кроме того, без подачи налоговых деклараций в обозримом будущем не обойтись, если речь идет о выигрыше в лотерею, доходе от источника за пределами страны, вознаграждении граждан и организаций, которые не являются налоговыми агентами на основании договоров, и доходе от индивидуального предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения.По словам Виноградовой, отказ от деклараций по этим видам рассматривается в перспективе.Ранее сообщалось, что для крымчан станет доступен новый упрощенный налоговый режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сам себе голова: почему все больше россиян выбирают самозанятостьСколько в Крыму миллионеров – ФНСГлава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга виноградова, налоги, россия, федеральная налоговая служба (фнс), ндфл, росреестр