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Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
Цены на бензин в России определенным образом связаны с добычей и переработкой редкоземельных металлов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор, РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T08:01
2025-03-03T08:01
2025-03-03T08:01
радио "спутник в крыму"
алексей гусев
бензин
цены в крыму
мнения
редкоземельные металлы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Цены на бензин в России определенным образом связаны с добычей и переработкой редкоземельных металлов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор, доктор химических наук, директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.Он напомнил, что нефть, как и газ, входит в число основных продуктов, которые Россия поставляет на мировой рынок. При этом многие задаются вопросом: почему в стране с наибольшими запасами нефти цены на бензин далеко не самые низкие уже не первый год.Он напомнил, что лантаниды входят в группу редкоземельных элементов, месторождения которых, как и нефти, имеются в России в немалом количестве.Но проблема в том, что многие годы катализаторы для переработки нефти закупались за рубежом, а разработкой отечественных на основе добытых в РФ ресурсов занялись сравнительно недавно, сказал Гусев."За последние десять лет в рамках импортозамещения и особенно в последние два года, когда в условиях жесткого санкционного давления наша страна находится, существенно активизировались научные исследования, направленные на использование именно производных на базе редкоземельных металлов, чтобы не зависеть от зарубежных поставок", – сказал ученый.По словам Гусева, этой проблематикой сегодня занимается и Российский научный фонд, и многие научные учреждения.Ранее Гусев рассказал, почему добыча редкоземельных металлов не всегда экономически оправдана и что делается в России для повышения эффективности в этой области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина В России запретили экспорт бензина для непроизводителейАвтомобиль на бензине или газе: что безопасней
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алексей гусев, бензин, цены в крыму, мнения, редкоземельные металлы, новости
Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
Цены на бензин в России зависят от добычи редкоземельных металлов – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым
. Цены на бензин в России определенным образом связаны с добычей и переработкой редкоземельных металлов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил профессор, доктор химических наук, директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.
Он напомнил, что нефть, как и газ, входит в число основных продуктов, которые Россия поставляет на мировой рынок. При этом многие задаются вопросом: почему в стране с наибольшими запасами нефти цены на бензин далеко не самые низкие уже не первый год.
"Все просто. Нефть – это не бензин. Бензин – продукт переработки нефти. И есть такое явление как крекинг. Это очень сложный каталитический процесс, который идет не сам по себе, не просто от нагрева, а здесь необходимо использование специальных катализаторов. И основой для них являются соли лантанидов", – сказал Гусев.
Он напомнил, что лантаниды входят в группу редкоземельных элементов, месторождения которых, как и нефти, имеются в России в немалом количестве.
Но проблема в том, что многие годы катализаторы для переработки нефти закупались за рубежом, а разработкой отечественных на основе добытых в РФ ресурсов занялись сравнительно недавно, сказал Гусев.
"За последние десять лет в рамках импортозамещения и особенно в последние два года, когда в условиях жесткого санкционного давления наша страна находится, существенно активизировались научные исследования, направленные на использование именно производных на базе редкоземельных металлов, чтобы не зависеть от зарубежных поставок", – сказал ученый.
По словам Гусева, этой проблематикой сегодня занимается и Российский научный фонд, и многие научные учреждения.
"И даже нефтяные компании поддерживают научную группу, чтобы мы получили собственные отечественные катализаторы на основе лантанидов", – добавил ученый.
Ранее Гусев рассказал
, почему добыча редкоземельных металлов не всегда экономически оправдана и что делается в России для повышения эффективности в этой области.
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