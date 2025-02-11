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Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина

Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина

Наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже,... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T16:19

2025-02-11T16:19

2025-02-11T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Глава крымского правительства заверил, что как только оптовые цены начнут снижаться, это своевременно отразится на розничной стоимости бензина и дизтоплива на АЗС.На сегодняшний день оптовая стоимость одной тонны светлых нефтепродуктов на бирже составляет: 55,8 тыс. рублей - за тонну АИ-92, 60,1 тыс. рублей – за АИ-95 и 57,6 тыс. рублей – за дизельное топливо.С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опросТопливо в Крыму – на сколько хватит запасов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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