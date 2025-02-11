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Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина
Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина
Наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже,... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T16:19
2025-02-11T16:19
2025-02-11T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Глава крымского правительства заверил, что как только оптовые цены начнут снижаться, это своевременно отразится на розничной стоимости бензина и дизтоплива на АЗС.На сегодняшний день оптовая стоимость одной тонны светлых нефтепродуктов на бирже составляет: 55,8 тыс. рублей - за тонну АИ-92, 60,1 тыс. рублей – за АИ-95 и 57,6 тыс. рублей – за дизельное топливо.С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опросТопливо в Крыму – на сколько хватит запасов
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новости крыма, крым, бензин, транспорт, автомобиль, цены в крыму, юрий гоцанюк
Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина
В Крыму цены на бензин выросли из-за роста стоимости топлива на бирже – Гоцанюк
16:19 11.02.2025 (обновлено: 16:22 11.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В связи с повышением стоимости топлива на 5-8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на некоторых крымских АЗС возросли от 20 до 60 копеек. Из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава крымского правительства заверил, что как только оптовые цены начнут снижаться, это своевременно отразится на розничной стоимости бензина и дизтоплива на АЗС.
На сегодняшний день оптовая стоимость одной тонны светлых нефтепродуктов на бирже составляет: 55,8 тыс. рублей - за тонну АИ-92, 60,1 тыс. рублей – за АИ-95 и 57,6 тыс. рублей – за дизельное топливо.
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