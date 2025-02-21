https://crimea.ria.ru/20250221/v-rossii-zapretili-eksport-benzina-dlya-neproizvoditeley-1144353090.html

В России запретили экспорт бензина для непроизводителей

В России запретили экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В России запретили экспорт бензина для непроизводителей

Правительство России поддерживает запрет бензинового экспорта для не производящих его компаний, внутри страны будут мониторить цены на топливо в аграрном... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T09:33

2025-02-21T09:33

2025-02-21T09:33

бензин

топливо

правительство россии

новости

александр новак

экспорт

посевная кампания

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Правительство России поддерживает запрет бензинового экспорта для не производящих его компаний, внутри страны будут мониторить цены на топливо в аграрном секторе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.Со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы отмечается, что внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме. При этом перед предстоящим сезоном посевной кампании в аграрном секторе будут анализировать баланс спроса и предложения."Вице-премьер поручил Минэнерго и Минсельхозу до 1 марта согласовать условия и объемы поставок топлива компаниям аграрного сектора с учетом их реальных потребностей. Также Федеральной антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен на топливо для сельхозпроизводителей в регионах страны", - сказано в сообщении.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта 2024 года сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление, которое затем продляли до 31 января. Для непроизводителей вводили заградительную пошлину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму скорректировали цены на бензинАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейКрым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, правительство россии, новости, александр новак, экспорт, посевная кампания, экономика