https://crimea.ria.ru/20250228/pochemu-dobycha-redkozemelnykh-metallov-ne-vsegda-opravdana--uchenyy--1144549972.html

Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый

Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый

Стратегически важными ресурсами для любого государства являются редкоземельные элементы в чистом виде, но они крайне редко залегают в недрах именно так... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T18:34

2025-02-28T18:34

2025-02-28T18:34

радио "спутник в крыму"

редкоземельные металлы

мнения

алексей гусев

кфу (крымский федеральный университет)

наука и технологии

полезные ископаемые

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Стратегически важными ресурсами для любого государства являются редкоземельные элементы в чистом виде, но они крайне редко залегают в недрах именно так. Разработкой эффективной технологии их получения сегодня активно занимаются ученые в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор, доктор химических наук Алексей Гусев.К редкоземельным элементам относятся скандий, иттрий и целая группа так называемых лантанидов, при этом из самого общего для всех названия понятно, что встречаются они в земной коре достаточно редко, указал Гусев.Но гораздо важнее то, что они редко образуют самостоятельные минералы, а именно такие и нужны для промышленности, добавил он. При этом выделить чистый редкоземельный металл очень трудно, что делает добычу не всегда экономически оправданной, подчеркнул ученый.Все передовые промышленные технологии, определяющие технологический суверенитет государства, так или иначе завязаны на лантаниды, поэтому любое государство, которое добывает редкоземельные металлы, тем самым обеспечивает себе независимость в очень многих отраслях, отметил он."И если получает месторождение с большим содержанием лантонидов, то, конечно, это существенный стимул для развития собственного производства", – добавил Гусев.В России есть немало крупных месторождений редкоземельных металлов, в частности, на Кольском полуострове, что рядом со Скандинавским, где редкоземы впервые были открыты в конце 19 века, заметил Гусев.После распада СССР многие отечественные технологии были забыты из-за упадка науки и разрыва логистических цепочек. Но с 2010 года в Российской Федерации действует программа, направленная на возобновление старых и поиск новых возможностей в этой области, сказал Гусев.При этом основные усилия сегодня направлены на то, каким образом получить конкретный редкоземельный металл, отделив его от других, подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам Зеленский принял неожиданное решение по ресурсной сделке с США – СМИ

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редкоземельные металлы, мнения, алексей гусев, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, полезные ископаемые, крым, россия, видео