https://crimea.ria.ru/20250227/ruka-maska-ekspert-o-partnerstve-ssha-i-rf-po-redkozemelnym-metallam-1144491224.html
"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам
"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам - РИА Новости Крым, 27.02.2025
"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам
Идею сделки между США и РФ по редкоземельным элементам продвигал в администрации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск, которому эти ресурсы... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T06:10
2025-02-27T06:10
2025-02-27T06:10
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
мнения
россия
сша
политика
редкоземельные металлы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144506979_0:404:2058:1562_1920x0_80_0_0_cc0be01a702fcde5fe4fe6836ec33766.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Идею сделки между США и РФ по редкоземельным элементам продвигал в администрации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск, которому эти ресурсы необходимы для новых разработок, в том числе проектов в рамках "космической гонки". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, озвученная Трампом готовность заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных элементов – первый публичный ответ российскому лидеру Владимиру Путину на соответствующее предложение. Сама же тема, скорее всего, обсуждалась раньше, и все шаги наперед были продуманы, считает эксперт.Причем, локомотивом в данном вопросе был американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск, уверен Горбачев.Другая причина, которой объясняется готовность новой американской администрации сотрудничать в этой области с Россией, – это желание поскорее обеспечить Америке лидирующую позицию "на поле глобальной битвы между США и Китаем" – серьезным конкурентом, который возглавляет сегодня этот рынок – и добычи, и технологий, добавил Горбачев.И если Украина для подобной сделки выбирается для того, чтобы США могли вернуть серьезные деньги, которые были в нее ранее вложены, то соглашения с Россией имеют более глубокий и дальновидный характер, считает Горбачев."Трамп как человек, умеющий считать деньги, будет исходить из прагматики и прикладных задач, которые нужно реализовывать. И в этом смысле ему легче играть с крупным игроками. Такими, как Россия. Тем более, что это направление перспективно в обозримом будущем. Плюс ко всему, территории, которые были на Украине перспективны с точки зрения разработки редкоземельных элементов, уже под нашим контролем", – подытожил эксперт.России отошли ценные запасы редких металловНа днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать со США в области добычи редкоземельных металлов. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что "хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским "редкоземам".Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, чем для России может быть важен договор Трампа и Зеленского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металловТрамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металламКиев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
https://crimea.ria.ru/20250226/pochemu-rf-i-ssha-mozhet-byt-vygodno-vmeste-dobyvat-redkozemelnye-metally-1144490845.html
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144506979_0:504:2058:2048_1920x0_80_0_0_6697957404d37c3886394686390d330d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей горбачев, мнения, россия, сша, политика, редкоземельные металлы
"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам
В готовности США заключить с РФ сделку по "редкоземам" присутствует рука Маска – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
Идею сделки между США и РФ по редкоземельным элементам продвигал в администрации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск, которому эти ресурсы необходимы для новых разработок, в том числе проектов в рамках "космической гонки". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
По мнению Горбачева, озвученная Трампом готовность заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных элементов – первый публичный ответ российскому лидеру Владимиру Путину на соответствующее предложение. Сама же тема, скорее всего, обсуждалась раньше, и все шаги наперед были продуманы, считает эксперт.
Причем, локомотивом в данном вопросе был американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск, уверен Горбачев.
"Редкоземельные элементы – это будущее тех разработок, проектов, концепций, которые продвигает Илон Маск, потому что это основа всего того, что будет создаваться. Это высокоточные наукоемкие производства, для которых ему как раз эти элементы требуются. И, я думаю, здесь рука Маска однозначно присутствует. И Трамп в этом смысле идет в его кильватере", – сказал эксперт.
Другая причина, которой объясняется готовность новой американской администрации сотрудничать в этой области с Россией, – это желание поскорее обеспечить Америке лидирующую позицию "на поле глобальной битвы между США и Китаем" – серьезным конкурентом, который возглавляет сегодня этот рынок – и добычи, и технологий, добавил Горбачев.
"И в этом смысле и Маск, и Трамп как лидер государства, реализуя свои дальносрочные перспективные замыслы, хотят превратить это направление в платформу для конкуренции в обозримое десятилетие", – считает эксперт.
И если Украина для подобной сделки выбирается для того, чтобы США могли вернуть серьезные деньги, которые были в нее ранее вложены, то соглашения с Россией имеют более глубокий и дальновидный характер, считает Горбачев.
"Трамп как человек, умеющий считать деньги, будет исходить из прагматики и прикладных задач, которые нужно реализовывать. И в этом смысле ему легче играть с крупным игроками. Такими, как Россия. Тем более, что это направление перспективно в обозримом будущем. Плюс ко всему, территории, которые были на Украине перспективны с точки зрения разработки редкоземельных элементов, уже под нашим контролем", – подытожил эксперт.
На днях президент РФ Владимир Путин заявил
, что Россия готова сотрудничать со США в области добычи редкоземельных металлов. Позже президент США Дональд Трамп заявил
, что "хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским "редкоземам".
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, чем для России может быть важен договор Трампа и Зеленского
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: