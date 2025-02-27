https://crimea.ria.ru/20250227/ruka-maska-ekspert-o-partnerstve-ssha-i-rf-po-redkozemelnym-metallam-1144491224.html

"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам

"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам - РИА Новости Крым, 27.02.2025

"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам

Идею сделки между США и РФ по редкоземельным элементам продвигал в администрации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск, которому эти ресурсы... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T06:10

2025-02-27T06:10

2025-02-27T06:10

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

россия

сша

политика

редкоземельные металлы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Идею сделки между США и РФ по редкоземельным элементам продвигал в администрации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск, которому эти ресурсы необходимы для новых разработок, в том числе проектов в рамках "космической гонки". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, озвученная Трампом готовность заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных элементов – первый публичный ответ российскому лидеру Владимиру Путину на соответствующее предложение. Сама же тема, скорее всего, обсуждалась раньше, и все шаги наперед были продуманы, считает эксперт.Причем, локомотивом в данном вопросе был американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск, уверен Горбачев.Другая причина, которой объясняется готовность новой американской администрации сотрудничать в этой области с Россией, – это желание поскорее обеспечить Америке лидирующую позицию "на поле глобальной битвы между США и Китаем" – серьезным конкурентом, который возглавляет сегодня этот рынок – и добычи, и технологий, добавил Горбачев.И если Украина для подобной сделки выбирается для того, чтобы США могли вернуть серьезные деньги, которые были в нее ранее вложены, то соглашения с Россией имеют более глубокий и дальновидный характер, считает Горбачев."Трамп как человек, умеющий считать деньги, будет исходить из прагматики и прикладных задач, которые нужно реализовывать. И в этом смысле ему легче играть с крупным игроками. Такими, как Россия. Тем более, что это направление перспективно в обозримом будущем. Плюс ко всему, территории, которые были на Украине перспективны с точки зрения разработки редкоземельных элементов, уже под нашим контролем", – подытожил эксперт.России отошли ценные запасы редких металловНа днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать со США в области добычи редкоземельных металлов. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что "хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским "редкоземам".Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, чем для России может быть важен договор Трампа и Зеленского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металловТрамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металламКиев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам

https://crimea.ria.ru/20250226/pochemu-rf-i-ssha-mozhet-byt-vygodno-vmeste-dobyvat-redkozemelnye-metally-1144490845.html

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сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, россия, сша, политика, редкоземельные металлы