https://crimea.ria.ru/20250225/rossii-otoshli-tsennye-zapasy-redkikh-metallov-1144459114.html

России отошли ценные запасы редких металлов

России отошли ценные запасы редких металлов - РИА Новости Крым, 25.02.2025

России отошли ценные запасы редких металлов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы заинтересованы в запасах ценных редкоземельных металлов, которые есть у России. Президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T12:17

2025-02-25T12:17

2025-02-25T12:30

редкоземельные металлы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы заинтересованы в запасах ценных редкоземельных металлов, которые есть у России. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что Москва готова предложить иностранным компаниям реализацию совместных проектов в области добычи редкоземельных металлов, в том числе на исторических российских территориях Донбасса и Новороссии. Самые богатые месторождения редких металлов на территории новых регионов РФ - в инфографике РИА Новости Крым.Редкоземельные металлы (РЗМ) – это группа из 17 металлов. К ним относятся скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. Обычно они не образуют самостоятельных месторождений, а присутствуют в виде примесей в других рудах. Каждый из этих элементов обладает уникальными свойствами. РЗМ применяют в самых разнообразных отраслях, в том числе в электронике при производстве смартфонов и жестких дисков, в оборонной промышленности (радары, системы наведения, лазеры), металлургии, аэрокосмической промышленности, автомобилестроении. Уникальные физические, химические, магнитные и люминесцентные свойства редкоземельных металлов позволяют повысить эффективность и долговечность различных изделий при одновременном уменьшении размеров и веса некоторых электронных компонентов и сплавов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

редкоземельные металлы, украина, россия, полезные ископаемые, экономика, инфографика