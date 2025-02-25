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Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
Киев примет новые условия сделки по редким металлам после отказа США от части требований. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T22:10
2025-02-25T22:26
редкоземельные металлы
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
новости
миграционная политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА новости Крым. Киев примет новые условия сделки по редким металлам после отказа США от части требований. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.Отмечается, что в окончательной версии соглашения нет упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не признает долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг.Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 миллиардов долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощьКакая Украина нужна Трампу – мнение
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редкоземельные металлы, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, новости, миграционная политика, в мире
Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам

Киев примет новые условия сделки по редким металлам после отказа США от части требований

22:10 25.02.2025 (обновлено: 22:26 25.02.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА новости Крым. Киев примет новые условия сделки по редким металлам после отказа США от части требований. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

"Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном… США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", — говорится в материале.

Отмечается, что в окончательной версии соглашения нет упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не признает долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг.
Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.
Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 миллиардов долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.
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