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Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов
Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов
Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, а возможное соглашение по редкоземельным металлам между... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T23:05
2025-02-24T23:05
владимир путин (политик)
новости
россия
наука и технологии
редкоземельные металлы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, а возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину после совещания по развитию индустрии редких и редкоземельных металлов в РФ.И отметил, что возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается России. А ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.И подчеркнул, что Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов.Путин в понедельник вечером провел совещание по развитию индустрии редких и редкоземельных металлов в РФ. Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов по итогам реализации национального проекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно.И отметил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. Развитие отрасли редкоземельных металлов необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России, подчеркнул президент РФ.И подчеркнул, что необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики.Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в России по итогам реализации национального проекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, поставил задачу президент РФ.И отметил, что в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Это необходимо для развития экономики и промышленности страны, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, наука и технологии, редкоземельные металлы
Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов

Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов – Путин

23:05 24.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, а возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину после совещания по развитию индустрии редких и редкоземельных металлов в РФ.

"Мы готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе", – сказал президент РФ.

И отметил, что возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается России. А ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.
"Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело", – сказал Путин.
И подчеркнул, что Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов.

"Они у нас имеются и на Севере, в Мурманске, и на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, и на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, и в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты", – сказал российский лидер.

Путин в понедельник вечером провел совещание по развитию индустрии редких и редкоземельных металлов в РФ. Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов по итогам реализации национального проекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно.
"Отмечу, что это направление (развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов – ред.) является важнейшей ресурсной базой современной экономики", – сказал глава государства.
И отметил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. Развитие отрасли редкоземельных металлов необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России, подчеркнул президент РФ.
"По сути (при разговоре о развитии отрасли редкоземельных металлов – ред.), речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса", – сказал Путин.
И подчеркнул, что необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики.
Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в России по итогам реализации национального проекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, поставил задачу президент РФ.
И отметил, что в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Это необходимо для развития экономики и промышленности страны, подчеркнул российский лидер.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияНаука и технологииРедкоземельные металлы
 
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