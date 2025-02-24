https://crimea.ria.ru/20250224/putin-rossiya-gotova-rabotat-s-ssha-v-oblasti-redkozemelnykh-metallov-1144447944.html

Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов

Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов

Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, а возможное соглашение по редкоземельным металлам между... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T23:05

2025-02-24T23:05

2025-02-24T23:05

владимир путин (политик)

новости

россия

наука и технологии

редкоземельные металлы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144448230_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_fefbff3b93782508d0ef513ce620d65f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, а возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину после совещания по развитию индустрии редких и редкоземельных металлов в РФ.И отметил, что возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается России. А ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.И подчеркнул, что Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов.Путин в понедельник вечером провел совещание по развитию индустрии редких и редкоземельных металлов в РФ. Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов по итогам реализации национального проекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно.И отметил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. Развитие отрасли редкоземельных металлов необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России, подчеркнул президент РФ.И подчеркнул, что необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики.Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в России по итогам реализации национального проекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, поставил задачу президент РФ.И отметил, что в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Это необходимо для развития экономики и промышленности страны, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250204/redkozemelnye-metally---chto-eto-i-v-chem-tsennost-1143896023.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, наука и технологии, редкоземельные металлы