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Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам
Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Россией по совместной разработке территорий РФ, богатых редкоземельным металлам. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T07:43
2025-02-26T07:57
дональд трамп
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Россией по совместной разработке территорий РФ, богатых редкоземельным металлам. Об этом пишет РИА Новости.По словам Трампа, и у России, и у Украины есть залежи редкоземельных металлов, а также нефти и газа, и он "хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским "редкоземам".24 февраля президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что Российская Федерация готова предложить США совместно работать в области редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии, отметив, что РФ один из безусловных лидеров по запасам этих ископаемых.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металламТрамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнениеОсновные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву
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дональд трамп, россия, сша, полезные ископаемые, редкоземельные металлы, экономика, новости, политика, внешняя политика
Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам

Трамп поддержал идею о соглашении с Россией на совместную добычу редкоземельных металлов

07:43 26.02.2025 (обновлено: 07:57 26.02.2025)
 
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo Ben Curtis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Россией по совместной разработке территорий РФ, богатых редкоземельным металлам. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Трампа, и у России, и у Украины есть залежи редкоземельных металлов, а также нефти и газа, и он "хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским "редкоземам".
"Это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", – сказал Трамп.
24 февраля президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что Российская Федерация готова предложить США совместно работать в области редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии, отметив, что РФ один из безусловных лидеров по запасам этих ископаемых.
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