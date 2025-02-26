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Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение
Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение
Президент США Дональд Трамп добивается от главы киевского режима Владимира Зеленского подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T10:59
2025-02-26T10:59
радио "спутник в крыму"
новости
вадим колесниченко
политика
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
мнения
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп добивается от главы киевского режима Владимира Зеленского подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин накануне "четко сказал, что нас не интересует, о чем договариваются по редкоземельным металлам США и Украина". И это действительно так, поскольку важна не суть упомянутых договоренностей, а то, что на их основе Россия и Америка могут делать в дальнейшем, считает Колесниченко.Для России такое сотрудничество "крайне выгодно в долгосрочной перспективе" в условиях западных санкций, добавил он. Поэтому российский лидер, говоря о возможности совместно с Америкой использовать имеющийся у РФ потенциал, упомянул и новые регионы РФ, и Сибирь, и Дальний Восток, отметил Колесниченко."Президент, например, говорит, что наши запасы в Сибири в десятки раз больше. Но нам нужны высокие технологии, которые от нас ушли за последнее десятилетие (из-за санкций – ред.), особенно в разработке природных ресурсов. И приглашение американцев и их согласие сотрудничать для нас крайне выгодно. Ведь хороший и правильный бизнес – это деньги, которые входят в экономику. Это не кредиты, а инвестиции. То есть то, что позволяет нам развиваться", – прокомментировал эксперт.Таким образом, стремление Дональда Трампа подписать соглашение по ископаемым с Зеленским на самом деле можно трактовать как "очередной посыл со стороны США о том, что они готовы с нами сотрудничать", делает вывод эксперт. А заявление Владимира Путина, по сути, стало ответом на это предложение.Одновременно доказательством тому, что от американской стороны можно ждать не только слов, но и дел, стал и тот факт, что США предложили на рассмотрение Совбеза ОНН свою резолюцию по Украине без русофобских формулировок, сказал Колесниченко."Этим американцы открыто сказали: "Мы обещали – мы делаем". Теперь шаги с нашей стороны. И наша сторона тоже ответила: "Мы готовы разрабатывать совместно наши редкоземельные металлы". И кстати, вопрос санкционного давления уже начал меняться", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
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новости, вадим колесниченко, политика, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, мнения, владимир путин (политик), редкоземельные металлы, экономика, россия
Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение

Сделка Трампа и Зеленского по ископаемым нужна для сотрудничества США с РФ – политолог

10:59 26.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп добивается от главы киевского режима Владимира Зеленского подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин накануне "четко сказал, что нас не интересует, о чем договариваются по редкоземельным металлам США и Украина". И это действительно так, поскольку важна не суть упомянутых договоренностей, а то, что на их основе Россия и Америка могут делать в дальнейшем, считает Колесниченко.

"Здесь может быть политико-юридическая игра, которая связана с тем, что если он (Зеленский – ред.) договаривается и отдает под протекторат США территории бывшей Украины, которые сегодня уже являются составной частью Российской Федерации, то это позволяет в дальнейшем вести некие переговоры по освоению, уже договариваясь не с Украиной, а между США и Россией", – рассуждает Колесниченко.

Для России такое сотрудничество "крайне выгодно в долгосрочной перспективе" в условиях западных санкций, добавил он. Поэтому российский лидер, говоря о возможности совместно с Америкой использовать имеющийся у РФ потенциал, упомянул и новые регионы РФ, и Сибирь, и Дальний Восток, отметил Колесниченко.
"Президент, например, говорит, что наши запасы в Сибири в десятки раз больше. Но нам нужны высокие технологии, которые от нас ушли за последнее десятилетие (из-за санкций – ред.), особенно в разработке природных ресурсов. И приглашение американцев и их согласие сотрудничать для нас крайне выгодно. Ведь хороший и правильный бизнес – это деньги, которые входят в экономику. Это не кредиты, а инвестиции. То есть то, что позволяет нам развиваться", – прокомментировал эксперт.
Таким образом, стремление Дональда Трампа подписать соглашение по ископаемым с Зеленским на самом деле можно трактовать как "очередной посыл со стороны США о том, что они готовы с нами сотрудничать", делает вывод эксперт. А заявление Владимира Путина, по сути, стало ответом на это предложение.
Владимир Зеленский
Вчера, 22:10
Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
Одновременно доказательством тому, что от американской стороны можно ждать не только слов, но и дел, стал и тот факт, что США предложили на рассмотрение Совбеза ОНН свою резолюцию по Украине без русофобских формулировок, сказал Колесниченко.
"Этим американцы открыто сказали: "Мы обещали – мы делаем". Теперь шаги с нашей стороны. И наша сторона тоже ответила: "Мы готовы разрабатывать совместно наши редкоземельные металлы". И кстати, вопрос санкционного давления уже начал меняться", – заключил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиВадим КолесниченкоПолитикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаМненияВладимир Путин (политик)Редкоземельные металлыЭкономикаРоссия
 
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