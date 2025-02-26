https://crimea.ria.ru/20250226/chem-dlya-rossii-vazhen-dogovor-trampa-i-zelenskogo-po-iskopaemym--mnenie-1144473462.html

Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение

Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение

Президент США Дональд Трамп добивается от главы киевского режима Владимира Зеленского подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T10:59

2025-02-26T10:59

2025-02-26T10:59

радио "спутник в крыму"

новости

вадим колесниченко

политика

дональд трамп

владимир зеленский

сша

украина

мнения

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/60/1100326030_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_574baecef31268ea512eefd20668b41f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп добивается от главы киевского режима Владимира Зеленского подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин накануне "четко сказал, что нас не интересует, о чем договариваются по редкоземельным металлам США и Украина". И это действительно так, поскольку важна не суть упомянутых договоренностей, а то, что на их основе Россия и Америка могут делать в дальнейшем, считает Колесниченко.Для России такое сотрудничество "крайне выгодно в долгосрочной перспективе" в условиях западных санкций, добавил он. Поэтому российский лидер, говоря о возможности совместно с Америкой использовать имеющийся у РФ потенциал, упомянул и новые регионы РФ, и Сибирь, и Дальний Восток, отметил Колесниченко."Президент, например, говорит, что наши запасы в Сибири в десятки раз больше. Но нам нужны высокие технологии, которые от нас ушли за последнее десятилетие (из-за санкций – ред.), особенно в разработке природных ресурсов. И приглашение американцев и их согласие сотрудничать для нас крайне выгодно. Ведь хороший и правильный бизнес – это деньги, которые входят в экономику. Это не кредиты, а инвестиции. То есть то, что позволяет нам развиваться", – прокомментировал эксперт.Таким образом, стремление Дональда Трампа подписать соглашение по ископаемым с Зеленским на самом деле можно трактовать как "очередной посыл со стороны США о том, что они готовы с нами сотрудничать", делает вывод эксперт. А заявление Владимира Путина, по сути, стало ответом на это предложение.Одновременно доказательством тому, что от американской стороны можно ждать не только слов, но и дел, стал и тот факт, что США предложили на рассмотрение Совбеза ОНН свою резолюцию по Украине без русофобских формулировок, сказал Колесниченко."Этим американцы открыто сказали: "Мы обещали – мы делаем". Теперь шаги с нашей стороны. И наша сторона тоже ответила: "Мы готовы разрабатывать совместно наши редкоземельные металлы". И кстати, вопрос санкционного давления уже начал меняться", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20250225/kiev-soglasilsya-na-sdelku-s-ssha-po-redkozemelnym-metallam-1144477759.html

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вадим колесниченко, политика, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, мнения, владимир путин (политик), редкоземельные металлы, экономика, россия