https://crimea.ria.ru/20250316/sobaki-mogut-rabotat-terapevtami--kinolog-1144964368.html

Собаки могут работать терапевтами – кинолог

Собаки могут работать терапевтами – кинолог - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Собаки могут работать терапевтами – кинолог

Собаки давно стали не только друзьями человека, но и настоящими помощниками, причем не только спасателями или полицейскими, но и терапевтами, которые помогают в РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T19:45

2025-03-16T19:45

2025-03-16T19:45

собаки

общество

животные

здоровье

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Собаки давно стали не только друзьями человека, но и настоящими помощниками, причем не только спасателями или полицейскими, но и терапевтами, которые помогают в лечении и реабилитации людей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.И подчеркнул, что канистерапия однозначно помогает, этому способствует уникальная возможность собаки понимать и помогать человеку без слов, отдаваясь этому процессу на все 100%Эксперт рассказал, что канистерапия является относительно новым направлением, в России стало развиваться недавно. Основы для современных методов канистерапии заложил в 1960 году американский детский психиатр Борис Левинсон, который изучал влияние взаимодействия с собаками на лечение психических расстройств у детей. Кинолог объяснил, что собаки – стайные животные, нуждаются в обществе и поэтому как никто подходят для совместной работы с человеком.Канистерапия комплексно воздействует на организм, стимулирует умственное и физическое развитие, благодаря чему можно корректировать отклонения, например, в развитии мелкой моторики, рассказал Голубев. Во время сеанса канистерапевту помогает специально обученный пес, который взаимодействует с пациентом и вовлекает его в процесс. Терапевтический эффект, по словам кинолога, достигается за счет совместных игр, кормления, тактильных взаимодействий типа поглаживания и расчесывания.Кроме того, реабилитация с помощью собак-терапевтов помогает детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, детям с аутизмом и расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, детям с тяжелыми и множественными нарушениями, добавил он. Также канистерапевты могут работать и со взрослыми, например, с людьми с диагнозом депрессия, пожилыми людьми в домах престарелых.По словам президента РКФ, для такой работы подходят только очень дружелюбные, легко вступающие в контакт и обучаемые собаки. Кроме того, четвероногий терапевт должен спокойно относиться к воздействиям со стороны человека, доверять проводнику, быть с ним в постоянном контакте, демонстрировать абсолютное послушание в любой ситуации, и при этом быть достаточно инициативным.Он уточнил, что канистерапия хоть и не является "волшебной таблеткой" от всех болезней, помогает в некоторых случаях справиться с недугами и улучшить самочувствие. Мнение о том, что такое лечение является чем-то несерьезным, эксперт назвал заблуждением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, общество, животные, здоровье, мнения