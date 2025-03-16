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В Севастополе пересчитают виноградники - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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В Севастополе пересчитают виноградники
В Севастополе пересчитают виноградники - РИА Новости Крым, 16.03.2025
В Севастополе пересчитают виноградники
Севастопольским виноградарям поручено провести инвентаризацию виноградников, которых в регионе порядка шести тысяч гектаров. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T20:38
2025-03-16T20:38
севастополь
россельхознадзор
новости севастополя
виноградники
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Севастопольским виноградарям поручено провести инвентаризацию виноградников, которых в регионе порядка шести тысяч гектаров. Об этом со ссылкой на замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Михаила Ходыкина сообщает пресс-служба ведомства.Отмечено, что Ходыкин провел совещание с виноградарями севастопольского региона, в ходе которого обсудили программу инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе, которая вступила в силу 1 марта 2025 года.Так, аграрии должны задокументировать данные о количестве виноградников в регионе, их площадь, сортовое и фитосанитарное состояние, а также подтвердить иные сведения, предусмотренные в федеральном законе "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".Процедура инвентаризации позволит усилить контроль над использованием бюджетных средств на субсидирование хозяйствующих субъектов, а также обеспечить защиту наименования места происхождения (ЗНМП) на винной этикетке для производителей качественного продукта, напомнили в ведомстве. Кроме того, благодаря инвентаризации в оборот вернется больше площадей с подтвержденными данными о собственнике, позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот пригодные для виноградарства участки земли.Масштабная инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе связана с вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Процедура будет проходить теперь каждые два года. Также известно, что всего на Крымском полуострове порядка 28 000 гектаров виноградных насаждений, из них 20,5 тысяч гектаров проверят в Республике Крым и порядка 6 000 – в Севастополе, и есть еще виноградники на территории Запорожской области, там тоже эта работа будет проводиться, заявлял руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Ранее председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что в республике по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводеЯблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые садыС геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, россельхознадзор, новости севастополя, виноградники, закон и право
В Севастополе пересчитают виноградники

В Севастополе проведут инвентаризацию порядка шести тысяч гектаров виноградников

20:38 16.03.2025
 
© РИА Новости КрымВиноградники
Виноградники - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Севастопольским виноградарям поручено провести инвентаризацию виноградников, которых в регионе порядка шести тысяч гектаров. Об этом со ссылкой на замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Михаила Ходыкина сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечено, что Ходыкин провел совещание с виноградарями севастопольского региона, в ходе которого обсудили программу инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе, которая вступила в силу 1 марта 2025 года.
"В Севастополе находится порядка 6 000 гектаров виноградников. Просим виноградарей начинать необходимую подготовительную работу", – отметил Михаил Ходыкин.
Так, аграрии должны задокументировать данные о количестве виноградников в регионе, их площадь, сортовое и фитосанитарное состояние, а также подтвердить иные сведения, предусмотренные в федеральном законе "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".
Процедура инвентаризации позволит усилить контроль над использованием бюджетных средств на субсидирование хозяйствующих субъектов, а также обеспечить защиту наименования места происхождения (ЗНМП) на винной этикетке для производителей качественного продукта, напомнили в ведомстве. Кроме того, благодаря инвентаризации в оборот вернется больше площадей с подтвержденными данными о собственнике, позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот пригодные для виноградарства участки земли.
Масштабная инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе связана с вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Процедура будет проходить теперь каждые два года. Также известно, что всего на Крымском полуострове порядка 28 000 гектаров виноградных насаждений, из них 20,5 тысяч гектаров проверят в Республике Крым и порядка 6 000 – в Севастополе, и есть еще виноградники на территории Запорожской области, там тоже эта работа будет проводиться, заявлял руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что в республике по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками.
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