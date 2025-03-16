https://crimea.ria.ru/20250316/v-sevastopole-pereschitayut-vinogradniki-1144973916.html

В Севастополе пересчитают виноградники

В Севастополе пересчитают виноградники - РИА Новости Крым, 16.03.2025

В Севастополе пересчитают виноградники

Севастопольским виноградарям поручено провести инвентаризацию виноградников, которых в регионе порядка шести тысяч гектаров. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T20:38

2025-03-16T20:38

2025-03-16T20:38

севастополь

россельхознадзор

новости севастополя

виноградники

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Севастопольским виноградарям поручено провести инвентаризацию виноградников, которых в регионе порядка шести тысяч гектаров. Об этом со ссылкой на замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Михаила Ходыкина сообщает пресс-служба ведомства.Отмечено, что Ходыкин провел совещание с виноградарями севастопольского региона, в ходе которого обсудили программу инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе, которая вступила в силу 1 марта 2025 года.Так, аграрии должны задокументировать данные о количестве виноградников в регионе, их площадь, сортовое и фитосанитарное состояние, а также подтвердить иные сведения, предусмотренные в федеральном законе "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".Процедура инвентаризации позволит усилить контроль над использованием бюджетных средств на субсидирование хозяйствующих субъектов, а также обеспечить защиту наименования места происхождения (ЗНМП) на винной этикетке для производителей качественного продукта, напомнили в ведомстве. Кроме того, благодаря инвентаризации в оборот вернется больше площадей с подтвержденными данными о собственнике, позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот пригодные для виноградарства участки земли.Масштабная инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе связана с вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Процедура будет проходить теперь каждые два года. Также известно, что всего на Крымском полуострове порядка 28 000 гектаров виноградных насаждений, из них 20,5 тысяч гектаров проверят в Республике Крым и порядка 6 000 – в Севастополе, и есть еще виноградники на территории Запорожской области, там тоже эта работа будет проводиться, заявлял руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Ранее председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что в республике по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводеЯблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые садыС геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, россельхознадзор, новости севастополя, виноградники, закон и право