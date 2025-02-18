https://crimea.ria.ru/20250218/skolko-gektarov-selkhozzemli-v-krymu-mogut-izyat-posle-inventarizatsii--1144241439.html
Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации
Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации
В Крыму по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками. Это... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T06:04
2025-02-18T06:04
2025-02-18T09:04
радио "спутник в крыму"
земля
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
василий рогатин
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В Крыму более 170 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель заброшены и будут изыматься
В Крыму более 170 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель заброшены и будут изыматься
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками. Это следует из данных, которые в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Еще в декабре на последней сессии 2024 года Госсовет Крыма рассмотрел вопрос о возможности изъятия земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются три года и более, напомнил Рогатин. Теперь этот процесс будет запущен по итогам инвентаризации.Изъятые земли передадут муниципалитетам, которые, в свою очередь, будут предлагать их готовым расширять свои хозяйства аграриям, угодья которых находятся рядом с заброшенными участками, и таких желающих много, отметил Рогатин."Где-то это сады, где-то виноградники. Они будут сдаваться в аренду. Эта работа уже объявлена и начата. Есть люди, которые начинают понимать, что надо что-то с землей делать. Или сдавать в аренду, или продавать, или самим заниматься обработкой. Но не оставлять в том виде, в каком она есть", – рассказал глава профильного комитета.По словам Рогатина, причин сложившейся ситуации несколько. В числе распространенных – случаи, когда владельца земли не стало, а принадлежавший ему пай не был переоформлен наследниками или их нет вовсе, и участок остался без внимания.Также нередко владельцы, зная, что населенный пункт будет развиваться, не продают землю в надежде, что ее можно будет перевести из категории с/х в категорию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), отметил эксперт.Среди таких бесхозных земель – участки, которые исторически использовались для выращивания виноградников, а позиция Минсельхоза Крыма однозначна, подчеркнул глава профильного комитета."Все эти земли должны быть использованы только под виноград. Задача - привести все в порядок. Чтобы понимать, в каком состоянии виноградники, какой у нас сортовой состав, как они обрабатываются и какими средствами", – сказал Рогатин.Ответы на все эти вопросы сможет дать инвентаризация. В соответствии с приказом Минсельхоза РФ, на землях, которые по документам проходят как виноградники, она будет проходить с 1 марта текущего года на протяжении 20 дней, напомнил специалист.После проведения инвентаризации материалы будут переданы в Минсельхоз России, потом итоговый акт уйдет в Россельхознадзор, где будут приниматься соответствующие решения, сказал он.По словам Рогатина, на данный момент, согласно официальной статистике, на территории Крыма под виноградниками находится более 23 тысяч гектаров, еще 6 – в Севастополе и порядка 42 гектаров – у хозяйства в Запорожской области.Рогатин подчеркнул, что инвентаризация сельскохозяйственных земель в Крыму – очень важная работа, значение которой сложно переоценить.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приступит к масштабной инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе с 1 марта 2025 года. Инициатива связана с вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Процедура будет проходить теперь каждые два года, что позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот пригодные для виноградарства участки земли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые садыВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыОрешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе
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Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации
В Крыму более 170 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель заброшены и будут изыматься
06:04 18.02.2025 (обновлено: 09:04 18.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками. Это следует из данных, которые в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
Еще в декабре на последней сессии 2024 года Госсовет Крыма рассмотрел вопрос о возможности изъятия земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются три года и более, напомнил Рогатин. Теперь этот процесс будет запущен по итогам инвентаризации.
"Порядка 170 тысяч гектаров земли по Республике Крым в таком состоянии находится. Только в Бахчисарайском районе это 6 тысяч – до 1991 года это был масштаб колхоза или совхоза", – сказал гость эфира.
Изъятые земли передадут муниципалитетам, которые, в свою очередь, будут предлагать их готовым расширять свои хозяйства аграриям, угодья которых находятся рядом с заброшенными участками, и таких желающих много, отметил Рогатин.
"Где-то это сады, где-то виноградники. Они будут сдаваться в аренду. Эта работа уже объявлена и начата. Есть люди, которые начинают понимать, что надо что-то с землей делать. Или сдавать в аренду, или продавать, или самим заниматься обработкой. Но не оставлять в том виде, в каком она есть", – рассказал глава профильного комитета.
По словам Рогатина, причин сложившейся ситуации несколько. В числе распространенных – случаи, когда владельца земли не стало, а принадлежавший ему пай не был переоформлен наследниками или их нет вовсе, и участок остался без внимания.
Также нередко владельцы, зная, что населенный пункт будет развиваться, не продают землю в надежде, что ее можно будет перевести из категории с/х в категорию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), отметил эксперт.
Среди таких бесхозных земель – участки, которые исторически использовались для выращивания виноградников, а позиция Минсельхоза Крыма однозначна, подчеркнул глава профильного комитета.
"Все эти земли должны быть использованы только под виноград. Задача - привести все в порядок. Чтобы понимать, в каком состоянии виноградники, какой у нас сортовой состав, как они обрабатываются и какими средствами", – сказал Рогатин.
Ответы на все эти вопросы сможет дать инвентаризация. В соответствии с приказом Минсельхоза РФ, на землях, которые по документам проходят как виноградники, она будет проходить с 1 марта текущего года на протяжении 20 дней, напомнил специалист.
"Определены сроки. Составляется план, который должен быть утвержден Россельхознадзором. После этого будут предупреждены все субъекты. Занимается виноградарством у нас 150 субъектов. В этом году поучаствует в инвентаризации 78. Остальные по графику: в 2026 и 2027 году, это процесс динамичный", – уточнил глава профильного комитета.
После проведения инвентаризации материалы будут переданы в Минсельхоз России, потом итоговый акт уйдет в Россельхознадзор, где будут приниматься соответствующие решения, сказал он.
По словам Рогатина, на данный момент, согласно официальной статистике, на территории Крыма под виноградниками находится более 23 тысяч гектаров, еще 6 – в Севастополе и порядка 42 гектаров – у хозяйства в Запорожской области.
Рогатин подчеркнул, что инвентаризация сельскохозяйственных земель в Крыму – очень важная работа, значение которой сложно переоценить.
"Я не только о виноградниках говорю. Это земли, где выращивались и зерновые, и эфироносы, которые большое развитие сейчас у нас получают, и практически каждый год увеличиваются их площади. Это культуры, которые могут произрастать здесь и по качеству лучше у нас в республике. И это очень здорово для Крыма – такая изюминка: виноградники, сады и эфироносы", – подытожил глава профильного комитета.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приступит к масштабной инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе с 1 марта 2025 года. Инициатива связана с вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Процедура будет проходить теперь каждые два года, что позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот пригодные для виноградарства участки земли.
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