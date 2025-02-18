https://crimea.ria.ru/20250218/skolko-gektarov-selkhozzemli-v-krymu-mogut-izyat-posle-inventarizatsii--1144241439.html

Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации

Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Сколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризации

В Крыму по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками. Это... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T06:04

2025-02-18T06:04

2025-02-18T09:04

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В Крыму более 170 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель заброшены и будут изыматься В Крыму более 170 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель заброшены и будут изыматься audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по итогам инвентаризации могут изъять порядка 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются собственниками. Это следует из данных, которые в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Еще в декабре на последней сессии 2024 года Госсовет Крыма рассмотрел вопрос о возможности изъятия земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются три года и более, напомнил Рогатин. Теперь этот процесс будет запущен по итогам инвентаризации.Изъятые земли передадут муниципалитетам, которые, в свою очередь, будут предлагать их готовым расширять свои хозяйства аграриям, угодья которых находятся рядом с заброшенными участками, и таких желающих много, отметил Рогатин."Где-то это сады, где-то виноградники. Они будут сдаваться в аренду. Эта работа уже объявлена и начата. Есть люди, которые начинают понимать, что надо что-то с землей делать. Или сдавать в аренду, или продавать, или самим заниматься обработкой. Но не оставлять в том виде, в каком она есть", – рассказал глава профильного комитета.По словам Рогатина, причин сложившейся ситуации несколько. В числе распространенных – случаи, когда владельца земли не стало, а принадлежавший ему пай не был переоформлен наследниками или их нет вовсе, и участок остался без внимания.Также нередко владельцы, зная, что населенный пункт будет развиваться, не продают землю в надежде, что ее можно будет перевести из категории с/х в категорию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), отметил эксперт.Среди таких бесхозных земель – участки, которые исторически использовались для выращивания виноградников, а позиция Минсельхоза Крыма однозначна, подчеркнул глава профильного комитета."Все эти земли должны быть использованы только под виноград. Задача - привести все в порядок. Чтобы понимать, в каком состоянии виноградники, какой у нас сортовой состав, как они обрабатываются и какими средствами", – сказал Рогатин.Ответы на все эти вопросы сможет дать инвентаризация. В соответствии с приказом Минсельхоза РФ, на землях, которые по документам проходят как виноградники, она будет проходить с 1 марта текущего года на протяжении 20 дней, напомнил специалист.После проведения инвентаризации материалы будут переданы в Минсельхоз России, потом итоговый акт уйдет в Россельхознадзор, где будут приниматься соответствующие решения, сказал он.По словам Рогатина, на данный момент, согласно официальной статистике, на территории Крыма под виноградниками находится более 23 тысяч гектаров, еще 6 – в Севастополе и порядка 42 гектаров – у хозяйства в Запорожской области.Рогатин подчеркнул, что инвентаризация сельскохозяйственных земель в Крыму – очень важная работа, значение которой сложно переоценить.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приступит к масштабной инвентаризации виноградников в Крыму и Севастополе с 1 марта 2025 года. Инициатива связана с вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Процедура будет проходить теперь каждые два года, что позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот пригодные для виноградарства участки земли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые садыВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыОрешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе

https://crimea.ria.ru/20241022/nazvana-zhemchuzhina-selskogo-khozyaystva-kryma-dlya-vsey-rossii-1141268520.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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