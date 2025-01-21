https://crimea.ria.ru/20250121/v-krymu-izuchayut-varianty-vozobnovleniya-podachi-dneprovskoy-vody-1143530536.html

В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды

В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды

В Крыму изучают варианты подачи днепровской воды по альтернативным Северо-Крымскому каналу маршрутам, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр сельского... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T14:44

2025-01-21T14:44

2025-01-21T14:51

сельское хозяйство

денис кратюк

северо-крымский канал

вода в крыму

крым

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днепр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изучают варианты подачи днепровской воды по альтернативным Северо-Крымскому каналу маршрутам, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По словам министра, нехватка воды научила аграриев рачительно использовать этот ресурс, переводя сады и виноградники на капельное орошение и вкладывая средства в строительство прудов-накопителей.В то же время именно из-за дефицита воды в Крыму нерентабельно строить большие хозяйства по выращиванию мясных пород крупного рогатого скота, которому постоянно требуются сочные корма."У нас в России есть масса регионов, которые могут себе позволить выращивать качественное мясо намного дешевле. Любое производство упирается в себестоимость. Если мы произведем говядину за 1000 рублей, а где-нибудь в Липецкой или Воронежской областях ее производят за 500 рублей, то, наверное, не стоит этим заниматься", – пояснил Кратюк.По мнению главы минсельхоза РК, в Крыму в отрасли животноводства необходимо сосредоточиться на таких ключевых для региона направлениях как молочное скотоводство и производство куриного яйца.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив – свыше 57 млн кубометров.Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, денис кратюк, северо-крымский канал, вода в крыму, крым, новости крыма, водоснабжение, днепр