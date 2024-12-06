https://crimea.ria.ru/20241206/dva-poselka-pod-feodosiey-podklyuchat-k-magistralnomu-vodovodu-1142438069.html

Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу

Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу

Поселки Щебетовка и Краснокаменка под Феодосией подключат к магистральному водоводу, чтобы обеспечить их бесперебойное водоснабжение. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T14:22

2024-12-06T14:22

2024-12-06T14:38

водоснабжение

крым

феодосия

вода в крыму

вода крыма

новости

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Поселки Щебетовка и Краснокаменка под Феодосией подключат к магистральному водоводу, чтобы обеспечить их бесперебойное водоснабжение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На эти цели из республиканского бюджета выделено 32 млн рублей. По словам Аксенова, предприятие "Вода Крыма" приступит к прокладке сетей в январе 2025 года. Завершить работы рассчитывают до начала курортного сезона."1 июня Щебетовка и Краснокаменка уже будут с водой", - пообещал глава республики.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.В Керчи и Ленинском районе до 2025 года отремонтируют 18 водоводов. Работы уже выполнены на 62%, общая протяженность реконструированных сетей составит 18,166 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станциюКогда закончат реконструкцию магистрального водовода в СевастополеВ Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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