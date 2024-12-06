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Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
Поселки Щебетовка и Краснокаменка под Феодосией подключат к магистральному водоводу, чтобы обеспечить их бесперебойное водоснабжение. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T14:22
2024-12-06T14:22
2024-12-06T14:38
водоснабжение
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Поселки Щебетовка и Краснокаменка под Феодосией подключат к магистральному водоводу, чтобы обеспечить их бесперебойное водоснабжение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На эти цели из республиканского бюджета выделено 32 млн рублей. По словам Аксенова, предприятие "Вода Крыма" приступит к прокладке сетей в январе 2025 года. Завершить работы рассчитывают до начала курортного сезона."1 июня Щебетовка и Краснокаменка уже будут с водой", - пообещал глава республики.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.В Керчи и Ленинском районе до 2025 года отремонтируют 18 водоводов. Работы уже выполнены на 62%, общая протяженность реконструированных сетей составит 18,166 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станциюКогда закончат реконструкцию магистрального водовода в СевастополеВ Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года
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водоснабжение, крым, феодосия, вода в крыму, вода крыма, новости, сергей аксенов
Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
Два поселка под Феодосией обеспечат бесперебойным водоснабжением - Аксенов
14:22 06.12.2024 (обновлено: 14:38 06.12.2024)