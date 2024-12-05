https://crimea.ria.ru/20241205/severo-krymskiy-kanal-mogut-napolnit-bez-vosstanovleniya-kakhovskoy-ges-1142410358.html

Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС

Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС

Наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T17:22

2024-12-05T17:22

2024-12-05T17:22

новости

денис кратюк

северо-крымский канал

днепр

крым

водоснабжение

каховская гэс

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129945502_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aa000e6416c6007578db367da7a791b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, некоторые расчеты, необходимые для проектирования, можно начинать, над этим уже работают специалисты Крыма и Херсонской области.Министр отметил, что на проектирование и непосредственно работы может уйти от полутора до двух лет. Полноценно же заняться реализацией проекта станет возможно, когда будут решены все вопросы безопасности резервного объекта, подчеркнул он."Это будет реально только тогда, когда данный резервный объект будет вне огневого воздействия противника. На данный момент это слишком близко к линии соприкосновения. Поэтому ждем", – заключил Кратюк.Ранее директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко высказал мнение, что восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого давления там, где пролегает Северо-Крымский канал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

днепр

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, денис кратюк, северо-крымский канал, днепр, крым, водоснабжение, каховская гэс, херсонская область