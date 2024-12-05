Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС
Наполнение Северо-Крымского канала за счет резервных русел будет в 5 раз дешевле – Кратюк
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
По его словам, некоторые расчеты, необходимые для проектирования, можно начинать, над этим уже работают специалисты Крыма и Херсонской области.
"Это в пять раз дешевле, чем восстанавливать Каховскую дамбу. И объем наполнения будет около 50%. Этого, в принципе, будет хватать для наполнения водохранилищ и для перспективы в орошении", – считает Кратюк.
Министр отметил, что на проектирование и непосредственно работы может уйти от полутора до двух лет. Полноценно же заняться реализацией проекта станет возможно, когда будут решены все вопросы безопасности резервного объекта, подчеркнул он.
"Это будет реально только тогда, когда данный резервный объект будет вне огневого воздействия противника. На данный момент это слишком близко к линии соприкосновения. Поэтому ждем", – заключил Кратюк.
Ранее директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко высказал мнение, что восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого давления там, где пролегает Северо-Крымский канал.
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