https://crimea.ria.ru/20240606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html

Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС

Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС

Ровно год назад киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T06:04

2024-06-06T06:04

2024-06-06T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ровно год назад киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым. Как и почему это произошло, как проходила операция по спасению людей из затопленных районов, а также о последствиях катастрофы и перспективах восстановления ГЭС – в материале РИА Новости Крым.Великая стройка коммунизмаКаховская ГЭС – самая нижняя из шести ступеней каскада днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от Новой Каховки. Этот город создали на месте села Ключевое специально для возведения и обслуживания гидроэлектростанции. ГЭС начали строить в 1950 году. На великой стройке коммунизма, к которой отнесли Каховский гидроузел, трудились около 12 тысяч человек.Помимо выработки электроэнергии, объект служил регулятором сезонных изменений уровня воды в Днепре и источником воды для орошения юга Украины и северных районов Крыма. Кроме того, она позволила наладить круглогодичную навигацию между Херсоном и Запорожьем.Последний, шестой гидроагрегат на ГЭС запустили уже в 1956 году, а спустя три года, когда водохранилище наполнилось, объект приняли в промышленную эксплуатацию. Суммарная мощность гидроэлектростанции – 335 мегаватт, длина плотины – 447 метров, максимальная пропускная способность – 21,4 тысячи кубометров в секунду.При сооружении станции было образовано Каховское водохранилище, от которого берут свое начало каналы Каховский, Днепр – Кривой Рог и Северо-Крымский. По последнему до 2014 года днепровская вода поступала в Крым, обеспечивая 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде. Это дало мощный толчок развитию сельского хозяйства региона. Например, Северо-Крымский канал (СКК) давал возможность выращивать до 80 тысяч тонн риса в год и развивать рыбоводство, выращивая в промышленных масштабах карпа, толстолобика, белого амура и других пресноводных рыб.Сразу после воссоединения полуострова с Россией власти в Киеве в отместку перекрыли Северо-Крымский канал, устроив водную блокаду. Снять ее удалось в 2022 году с ходом специальной военной операции. На севере Крыма стали снова сеять рис и готовить пересохшие рыбоводные пруды к заполнению водой. Но радость от прорыва водной блокады продолжалась недолго…Людей снимали с крыш затопленных домовКаховская ГЭС с лета 2022 года подвергалась постоянным обстрелам со стороны ВСУ, поскольку она была важным транспортным узлом. Ряд военных экспертов связывали намерения украинских войск разрушить станцию с планами наступления на этом направлении. По их мнению, ВСУ рассчитывали затопить на левом берегу Днепра российские оборонительные сооружения, минные поля и армейские склады.Сергей Шойгу, являвшийся на тот момент министром обороны РФ, заявил, что противник разрушил дамбу, чтобы не допустить наступления российских войск и получить возможность перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий.Как бы там ни было, в Киеве прекрасно понимали, что разрушение плотины неизбежно привело бы к катастрофическим разрушениям и многочисленным человеческим жертвам. Но когда режим Зеленского останавливали подобные "нюансы"?Били методично, прицельно, в одно и то же место, реактивными снарядами HIMARS и "Ольха", ракетами "Точка У". В результате в ночь на 6 июня, после очередного обстрела, предположительно, реактивными снарядами, опоры плотины не выдержали.Сначала уровень воды в водохранилище поднялся на 2,5 метра, а вода устремилась вниз по течению. Вскоре уровень воды в Днепре вырос больше чем на 10 метров и продолжил увеличиваться. Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки и еще 20 населенных пунктов Херсонской области стали стремительно уходить под воду. В регионе ввели режим ЧС, началась массовая эвакуация десятков тысяч людей. Многим пришлось спешно уходить, бросив все имущество. Вода разрушила и сделала непригодной для жизни немалую часть жилого фонда – более 23 тысяч домовладений.К сожалению, жертв не удалось избежать. В результате наводнения погибли 59 человек, были госпитализированы 175 жителей. Спасательные и другие службы сутками, на протяжении недель, расчищали места пагубного воздействия воды. В результате затопления в дельте Днепра, погибли тысячи животных, как диких, так и домашних. Первыми на помощь Херсонской области пришло предприятие "Вода Крыма", направив в зону бедствия специалистов, технику и оборудование.В регион также оперативно прибыли спасатели, военные, медики, ветеринары и волонтеры практически со всей России, в том числе из Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Вместе с местными службами они спасали людей, помогали не допустить вспышек сибирской язвы, бешенства, высокопатогенного птичьего гриппа, а также восстанавливали работу систем жизнеобеспечения. К операции подключились и обычные жители. У кого были свои лодки, пришли на помощь терпящим бедствие. Спасали всех – и людей, и уцелевших животных. Многих снимали с крыш затопленных домов. Всего в безопасные места эвакуировали порядка 9 тысяч человек. Вся эта тяжелая работа проходила под непрекращающимися обстрелами ВСУ.В течение десяти дней после прорыва плотины Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Оно перестало быть отдельным водоемом и стало руслом Днепра с мелкими заливами. Летнее солнце стремительно высушило дно бывшего водохранилища, а спустя некоторое время здесь начал расти лес – молодые ивы и тополя.Выплаты пострадавшимВыплаты пострадавшим от ЧС начались уже в середине июня. Как рассказала РИА Новости Крым министр труда и соцзащиты Херсонской области Алла Бархатнова, около 17,5 тысяч человек получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Также людям выплачивали по 50 тысяч и по 100 тысяч рублей за утраченное жилье. По словам Бархатновой, их получили 8,5 тысяч человек.Такое количество, по словам министра, объясняется тем, что жители этих районов имели право на получение жилищных сертификатов и успешно им воспользовались. Также производились выплаты пострадавшим, которые получили средние или тяжелые травмы – по 200 тысяч и по 400 тысяч рублей соответственно. Родственники 59 погибших получили по одному миллиону рублей."Дело еще и в том, что на тех территориях проживало немало людей, которые долго не могли определиться, с кем они – с Россией или с Украиной. На сегодняшний день у нас есть еще 810 человек, которые недавно получили российские паспорта и только сейчас подали заявление на получение выплат за утраченное жилье. Пусть не сразу, но люди все-таки определились, сделали свой выбор, и конечно, мы будем заботиться о них", – добавила министр.Последствия: загрязнение почв и воды, гибель рыбыПоследствия прорыва плотины на ГЭС по вине Киева стали поистине катастрофическими. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Как рассказал РИА Новости Крым министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев, последствия этой катастрофы будут выявлять и устранять еще не один год,. По его словам, сумма ущерба, нанесенная окружающей среде региона, на сегодняшний день оценивается в 468 миллиардов рублей."В результате разлива Каховского водохранилища были подтоплены множество населенных пунктов, на территории которых находились многочисленные предприятия, организации, фермерские хозяйства. Разлив воды привел к попаданию продуктов жизнедеятельности человека и животных в окружающую среду. Это и нефтепродукты, остатки химикатов, использованные для обработки полей, а также бытовые отходы", – констатировал он.Также был смыт плодородный слой почвы, что сказалось на загрязнении почв пестицидами, радионулеидами, тяжелыми металлами. Министр отметил, что наводнение также привело к затоплению населенных пунктов с канализацией, выгребными ямами, кладбищами, сельскохозугодьями, автозаправками и другими источниками загрязнений. Это привело к бактериальному и химическому загрязнению обширных территорий вдоль берегов Днепра и в акватории Черного моря. Также из-за разрушения ГЭС в Днепр попало, по меньшей мере, 150 тонн нефтепродуктов, что стало серьезной экологической катастрофой в этом регионе и чревато негативными последствиями в будущем, подчеркнул Быстрянцев.Донные отложения Каховского водохранилища за 67 лет накопили тяжелые металлы и стойкие химические загрязнители, поступающие в реку из сельскохозяйственных и промышленных предприятий Украины и Белоруссии. Высохший ил со дна постепенно разносится ветром по сельскохозяйственным угодьям, что также может сказаться в будущем.Руководитель ведомства добавил, что катастрофа привела к высыханию связанных с бывшим водохранилищем водоемов, которые служили местами нереста для многих из 40 видов местных рыб."Икра, которая уже была отложена, высохла. Часть рыбы погибла, не успев покинуть водохранилище и попасть в Днепр, часть оказалась на суше после спада наводнения, а некоторые пресноводные виды попали в соленое море, где также начали гибнуть. В результате многие водные организмы исчезли, а впоследствии их количество значительно сократится, что приведет к изменениям в пищевых цепочках в водных экосистемах", – указал Быстрянцев.Изменение речного режима также повлияло на миграцию рыб и насекомых, что явилось причиной снижения численности некоторых видов и нарушения природного баланса в экосистеме реки.Более точную картину не удается установить на сегодняшний день, поскольку и тогда, и сейчас зона катастрофы находится в районе активных боевых действий, что затрудняет проведение каких либо исследований для более точных результатов, заключил министр.Аграрии все равно получают водуПомимо человеческих жертв, затопления домов, а также экологического ущерба, в результате катастрофы на гидроэлектростанции аграрии Херсонщины и Крыма лишились основного источника воды для орошения полей. В Херсонской области, например, площадь полива была одной из самых больших в СНГ – 400 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители, рискнувшие вернуться к выращиванию влагозависимых культур, таких как рис, соя и кукуруза, понесли ощутимые убытки.Тем не менее, на Херсонщине аграрии локально получают воду. Как отметил в беседе РИА Новости Крым директор Бассейнового управления водных ресурсов региона Алексей Гнездилов, с момента пуска Северо-Крымского канала параллельно разрабатывалась система дренажей, которая в области насчитывала свыше 250 насосных станций. В ходе эксплуатации и износа канала процент фильтрации (то есть ухода воды в грунт) увеличился до 47%. Эту дренажную воду откачивают и подают фермерам."Мы разрабатываем локальные участки орошения, используем нашу инфраструктуру, такую как Каховский магистральный канал, "рукава" Северо-Крымского канала, насосные станции. На данный момент мы подаем в СКК порядка 100 тысяч "кубов" дренажной воды, из которых примерно половина – вода хорошего качества, пригодная для орошения. Планируем увеличивать эти объемы, для этого нужно убрать локальные участки. Их мы будем, скорее всего, перегораживать для создания подпора насосным станциям", – рассказал специалист.Также на Херсонщине перешли к расконсервации старых и бурению новых артезианских скважин. Однако, по словам Гнездилова, для того, чтобы этот процесс был комплексным и полноценным, необходима объективная геологоразведка запасов подземных вод. В этом региону активно помогают специалисты из Крыма, которые обмениваются опытом с коллегами и проводят полный анализ проб подземных вод их Херсонской области. На основании этих заключений принимается решение о выборе и способе подачи воды аграриям.Можно ли восстановить Каховскую ГЭСЧто касается перспектив восстановления плотины и затворов Каховской ГЭС, то это вполне реально, убежден Гнездилов."Есть военные методы ускоренного восстановления, о которых пока не следует рассказывать, чтобы не играть на руку врагу. Также есть возможность инженерного строительства. Во втором случае это, конечно, не займет один-два месяца. Если решение будет принято, это будет всероссийская стройка, в которой мы покажем себя с лучшей стороны. Емкость Каховского водохранилища составляет более 18 миллиардов "кубов", поэтому будет некий период наполнения. Но самое главное, что восстановить это возможно", – отметил руководитель профильного управления.О возможности восстановить плотину Каховской ГЭС ранее заявлял и губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, использование современных технологий позволит провести все работы гораздо быстрее, чем в советский период. Некоторые эксперты даже называли примерные сроки, в которые можно уложиться – от одного до двух лет. Как бы там ни было, начать восстановление удастся лишь после окончания боевых действий или, по крайней мере, после того, как удастся отодвинуть линию боевого соприкосновения на приемлемое расстояние. Безопасность рабочих и специалистов является в этом вопросе безусловным приоритетом.Все о разрушении Кахоской ГЭС читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240603/eto-vse-ravno-sluchitsya-kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-bolshoy-vode-1137801029.html

https://crimea.ria.ru/20240529/chto-budet-s-severo-krymskim-kanalom-posle-otkrytiya-shlyuzov-na-dneproges-1137679141.html

https://crimea.ria.ru/20240601/nazvana-summa-ekologicheskogo-uscherba-ot-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1137774213.html

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