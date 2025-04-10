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Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти

Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти

Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти и уже превысило 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч жителей получили различные травмы. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T19:00

2025-04-10T19:00

2025-04-10T19:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти и уже превысило 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч жителей получили различные травмы. Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Повторное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,0.Также он отметил, что в пострадавших районах население испытывает сложности с доступом к медицинским услугам, а также чистой воде. Из-за антисанитарии возрастает риск вспышек инфекционных заболеваний, в том числе таких как холера, малярия и лихорадка денге.ВОЗ уже поставила 140 метрических тонн специальной медпомощи, ожидается прибытие еще одного груза из Дубая, отметил Гебрейесус.Пять дней назад сообщалось о 3455 погибших в результате землетрясения в Мьянме и 4840 пострадавших.На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человекаРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученыеЗемлетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России

мьянма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, происшествия, в мире, стихия, землетрясение, воз, новости