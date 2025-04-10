Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-myanme-prodolzhaet-rasti-1145581126.html
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти и уже превысило 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч жителей получили различные травмы. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T19:00
2025-04-10T19:00
мьянма
происшествия
в мире
стихия
землетрясение
воз
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145407937_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_360e627a646a9f273b1a2399a5793815.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти и уже превысило 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч жителей получили различные травмы. Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Повторное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,0.Также он отметил, что в пострадавших районах население испытывает сложности с доступом к медицинским услугам, а также чистой воде. Из-за антисанитарии возрастает риск вспышек инфекционных заболеваний, в том числе таких как холера, малярия и лихорадка денге.ВОЗ уже поставила 140 метрических тонн специальной медпомощи, ожидается прибытие еще одного груза из Дубая, отметил Гебрейесус.Пять дней назад сообщалось о 3455 погибших в результате землетрясения в Мьянме и 4840 пострадавших.На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человекаРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученыеЗемлетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России
мьянма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145407937_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7396945de291e8b8f6a011320a087bea.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мьянма, происшествия, в мире, стихия, землетрясение, воз, новости
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти

Землетрясение в Мьянме унесло жизни 3,6 тысячи человек – ВОЗ

19:00 10.04.2025
 
© СиньхуаЗемлетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
© Синьхуа
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти и уже превысило 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч жителей получили различные травмы. Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Повторное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,0.
"Спустя десять дней после землетрясений в Мьянме более 3600 человек объявлены погибшими, 5000 получили ранения и почти 200 числятся пропавшими без вести", - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.
Также он отметил, что в пострадавших районах население испытывает сложности с доступом к медицинским услугам, а также чистой воде. Из-за антисанитарии возрастает риск вспышек инфекционных заболеваний, в том числе таких как холера, малярия и лихорадка денге.
ВОЗ уже поставила 140 метрических тонн специальной медпомощи, ожидается прибытие еще одного груза из Дубая, отметил Гебрейесус.
Пять дней назад сообщалось о 3455 погибших в результате землетрясения в Мьянме и 4840 пострадавших.
На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека
Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России
 
МьянмаПроисшествияВ миреСтихияЗемлетрясениеВОЗНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
19:58Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:48Стрельба слышна в Феодосии – что происходит
19:42В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
19:13Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
19:00Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
18:37США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
18:17Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны
18:05В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов
17:49Беспилотники атаковали Киев
17:40Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
17:30Труп женщины нашли на пожаре в Севастополе
17:0681 год свободы: как Крым освобождали от фашистов
16:55Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке
16:40Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
16:27В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым
16:15Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области
16:05В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%
16:03Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России
15:49Сильный ветер и снег ожидаются в Севастополе в пятницу
Лента новостейМолния