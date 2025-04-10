https://crimea.ria.ru/20250410/voyska-evropy-mogut-uchastvovat-v-konflikte-protiv-rf-v-tylu-vsu--mnenie-1145571247.html
Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
Военный контингент, введение которого на Украину обсуждает с Киевом Европа, намерен обеспечивать тыл украинских войск, воюющих с Россией. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T21:56
2025-04-10T21:56
2025-04-10T22:17
радио "спутник в крыму"
юрий светов
европейский союз (ес)
нато
украина
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121575_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_c88b39e17a0b855eb42c60b6fe9881c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Военный контингент, введение которого на Украину обсуждает с Киевом Европа, намерен обеспечивать тыл украинских войск, воюющих с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.На днях замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса заявил, что уже более десяти стран готовы направить военный контингент на Украину, в их числе Великобритания, Франция и страны Балтии.По мнению Светова, происходящее доказывает, что Европа задумывается, но не хочет верить "в готовность России к решительным действиям в отношении пресловутых миротворцев, для введения которых, как сказал Макрон, им не надо спрашивать Россию".Кроме того, сам факт того, что "Европа сегодня радостно заявляет о продолжении поддержки Украины", доказывает, что в отношениях Вашингтона и Киева в формате "хозяин и слуга", которые многим казались очевидными, уже "что-то не срабатывает", считает Светов.Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте >>5 апреля на сайте министерства обороны Великобритании сообщалось о том, что главы генштабов Британии и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину "миротворцев" в рамках усилий "коалиции желающих обеспечить прочный мир на Украине". За день до этого киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейские страны без согласия России могут направить своих военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов и они будут способны дать решительный "военный ответ" в случае атаки на них. При этом отметил, что европейские "миротворцы" не будут дислоцироваться на линии фронта.Агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника сообщало, что в Европе рассматривают варианты по размещению своих военных на территории Украины в частности вдоль Днепра и в западных регионах страны.Член научного совета при Совете безопасности России, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов считает, что тема европейских "миротворцев" на Украине абсолютно бесперспективна, а слова Макрона выглядят как блеф.В России неоднократно подчеркивали, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.В частности, об этом говорили постпред России при ООН Василий Небензя, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава российского МИД Сергей Лавров.Президент РФ Владимир Путин заявлял о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ.Европа готовит оккупацию Украины – сенатор >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс Битва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит Крыму У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121575_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_0e85a0ee6b255d4a62de819208e9e8d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий светов, европейский союз (ес), нато, украина, политика, мнения
Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
Европа своими войсками на Украине намерена прикрывать тыл ВСУ – мнение
21:56 10.04.2025 (обновлено: 22:17 10.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым.
Военный контингент, введение которого на Украину обсуждает с Киевом Европа, намерен обеспечивать тыл украинских войск, воюющих с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, журналист Юрий Светов.
На днях замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса заявил, что уже более десяти стран готовы направить военный контингент на Украину, в их числе Великобритания, Франция и страны Балтии.
"И если судить по этому заявлению, то никакие они не "миротворцы". Они будут распределены по территории Украины, и для них будет обеспечено воздушное прикрытие. По сути дела, они будут тылом украинских войск, которые сражаются с Россией", – сказал Светов.
По мнению Светова, происходящее доказывает, что Европа задумывается, но не хочет верить "в готовность России к решительным действиям в отношении пресловутых миротворцев, для введения которых, как сказал Макрон, им не надо спрашивать Россию".
Кроме того, сам факт того, что "Европа сегодня радостно заявляет о продолжении поддержки Украины", доказывает, что в отношениях Вашингтона и Киева в формате "хозяин и слуга", которые многим казались очевидными, уже "что-то не срабатывает", считает Светов.
5 апреля на сайте министерства обороны Великобритании сообщалось о том, что главы генштабов Британии и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину "миротворцев" в рамках усилий "коалиции желающих обеспечить прочный мир на Украине". За день до этого киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейские страны без согласия России могут направить своих военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов и они будут способны дать решительный "военный ответ" в случае атаки на них. При этом отметил, что европейские "миротворцы" не будут дислоцироваться на линии фронта.
Агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника сообщало
, что в Европе рассматривают варианты по размещению своих военных на территории Украины в частности вдоль Днепра и в западных регионах страны.
Член научного совета при Совете безопасности России, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов считает
, что тема европейских "миротворцев" на Украине абсолютно бесперспективна, а слова Макрона выглядят как блеф.
В России неоднократно подчеркивали, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
В частности, об этом говорили постпред России при ООН Василий Небензя
, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
и глава российского МИД Сергей Лавров
.
Президент РФ Владимир Путин заявлял
о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: