https://crimea.ria.ru/20250410/voyska-evropy-mogut-uchastvovat-v-konflikte-protiv-rf-v-tylu-vsu--mnenie-1145571247.html

Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение

Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение

Военный контингент, введение которого на Украину обсуждает с Киевом Европа, намерен обеспечивать тыл украинских войск, воюющих с Россией. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T21:56

2025-04-10T21:56

2025-04-10T22:17

радио "спутник в крыму"

юрий светов

европейский союз (ес)

нато

украина

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Военный контингент, введение которого на Украину обсуждает с Киевом Европа, намерен обеспечивать тыл украинских войск, воюющих с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.На днях замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса заявил, что уже более десяти стран готовы направить военный контингент на Украину, в их числе Великобритания, Франция и страны Балтии.По мнению Светова, происходящее доказывает, что Европа задумывается, но не хочет верить "в готовность России к решительным действиям в отношении пресловутых миротворцев, для введения которых, как сказал Макрон, им не надо спрашивать Россию".Кроме того, сам факт того, что "Европа сегодня радостно заявляет о продолжении поддержки Украины", доказывает, что в отношениях Вашингтона и Киева в формате "хозяин и слуга", которые многим казались очевидными, уже "что-то не срабатывает", считает Светов.Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте >>5 апреля на сайте министерства обороны Великобритании сообщалось о том, что главы генштабов Британии и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину "миротворцев" в рамках усилий "коалиции желающих обеспечить прочный мир на Украине". За день до этого киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейские страны без согласия России могут направить своих военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов и они будут способны дать решительный "военный ответ" в случае атаки на них. При этом отметил, что европейские "миротворцы" не будут дислоцироваться на линии фронта.Агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника сообщало, что в Европе рассматривают варианты по размещению своих военных на территории Украины в частности вдоль Днепра и в западных регионах страны.Член научного совета при Совете безопасности России, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов считает, что тема европейских "миротворцев" на Украине абсолютно бесперспективна, а слова Макрона выглядят как блеф.В России неоднократно подчеркивали, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.В частности, об этом говорили постпред России при ООН Василий Небензя, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава российского МИД Сергей Лавров.Президент РФ Владимир Путин заявлял о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ.Европа готовит оккупацию Украины – сенатор >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс Битва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит Крыму У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, европейский союз (ес), нато, украина, политика, мнения