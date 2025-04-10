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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды с 20:00 отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском департаменте РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T19:58
2025-04-10T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды с 20:00 отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.Ранее в региональном МЧС объявили в Севастополе штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды. В городе 11 апреля порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Ночью и днем ожидаются дождь со снегом и снег.В крымском главке МЧС России предупредили, что южный циклон в эти дни принесет в Крым сильные осадки – дожди, переходящие в снег, прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня в республике действует штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта к Артбухте

19:58 10.04.2025 (обновлено: 19:59 10.04.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды с 20:00 отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Из-за усиления ветра линия Радиогорка - Артбухта приостанавливает работу после выполнения рейсов на 20:00", - сказано в сообщении.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.
Ранее в региональном МЧС объявили в Севастополе штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды. В городе 11 апреля порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Ночью и днем ожидаются дождь со снегом и снег.
В крымском главке МЧС России предупредили, что южный циклон в эти дни принесет в Крым сильные осадки – дожди, переходящие в снег, прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня в республике действует штормовое предупреждение.
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