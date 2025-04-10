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В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией
В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией
США рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине. Без этого решения следующих вопросов урегулирования не произойдет. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T22:23
2025-04-10T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. США рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине. Без этого решения следующих вопросов урегулирования не произойдет. Об этом заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.Очередной раунд переговоров представителей России и США состоялся 10 апреля в Стамбуле. От российской стороны в Турцию отправился посол Александр Дарчиев. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что вопросы Украины в рамках этой встречи подниматься не будут. При этом Вашингтон рассчитывает, что украинское урегулирование не будет затягиваться, добавила она."Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования - ред,) не будет продолжаться шесть месяцев или год", - убеждена официальный представитель госдепа.Переговоры России и США18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие".27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовалисовместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявилКарасин по итогу встречи.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, переговоры, дональд трамп, марко рубио, украина, новости сво, госдепартамент сша, новости, в мире, россия, политика, внешняя политика
В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией

Без прекращения огня на Украине другие вопросы с Россией обсуждаться не будут – госдеп США

22:23 10.04.2025
 
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Здание Госдепа США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. США рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине. Без этого решения следующих вопросов урегулирования не произойдет. Об этом заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
Очередной раунд переговоров представителей России и США состоялся 10 апреля в Стамбуле. От российской стороны в Турцию отправился посол Александр Дарчиев. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что вопросы Украины в рамках этой встречи подниматься не будут.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - цитирует Брюс РИА Новости.

При этом Вашингтон рассчитывает, что украинское урегулирование не будет затягиваться, добавила она.
"Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования - ред,) не будет продолжаться шесть месяцев или год", - убеждена официальный представитель госдепа.

Переговоры России и США

18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие".
27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовалисовместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.
25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявилКарасин по итогу встречи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.
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18:17
Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны
 
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